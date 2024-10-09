Pusat Köyü Su Altından Çekilen Sularla Yeniden Gün Yüzüne Çıktı

Hafik ilçesine bağlı Pusat ve Özen köyleri arasında yapılan Pusat-Özen Barajı 2008 yılından itibaren su tutmaya başladı. Baraj zemininde kalan Pusat köyü, eski yerin yakınındaki bir yamaca taşındı. Köydeki tüm yapılar kısa sürede su içerisinde kaldı. Köy baraj altında kaldıktan sonra köylülerin yıllarca ibadetlerini yaptıkları köy camisinin minaresi ise su yüzeyinde kalmaya devam eden tek yapı oldu. Köylüler yıllarca minarenin şerefe ve külah kısımlarına bakarak barajdaki su seviyesini gözlemledi.

İSALE HATTI SEVİYEYİ DÜŞÜRDÜ

2022 yılında Sivas kent merkezinin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'ndaki suyun bitmesiyle birlikte, Pusat Özen Barajı'ndan isale hattı çekildi. Hattın tamamlanmasıyla suyun büyük bölümü kent merkezine yönlendirildi. Bölgede tarımla uğraşan çiftçilerin de yoğun olarak suyu kullanmasıyla bu yıl barajdaki su seviyesi büyük ölçüde azaldı. Yağışlar da istenen seviyede olmayınca barajı besleyen kaynaklar yetersiz kaldı. Suyun azalmasıyla birlikte 2008 yılından itibaren boşaltılarak baraj altında kalan eski Pusat köyü yeniden gün yüzüne çıktı. Birçoğu harabe halinde olan köyde cami ve bazı binaların halen aynı şekilde sağlam kaldığı görüldü. Çekilen bölgelerdeki kuruma nedeni ile eski köy kalıntısı, içinde rahatlıkla gezilebilir hale geldi.

'BÖYLE GÖRECEĞİMİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM'

Bölgeye yakın Yeniköy'de yaşayan ve baraj su tutmadan önce köydeki evlerin taşınma işlemleri sırasında orada çalışan evli 3 çocuk sahibi Ramazan Karagöz, köy kalıntısını 16 yıl sonra ziyaret ederek, içerisinde gezinti yaptı. Su altında kalan köyü bir daha görebileceğini hiç düşünmediğini belirten Karagöz, şunları söyledi:

"Yoldan geçiyordum, köyün son halini görünce gelip ziyaret etmek istedim. Eski hatıralar gözümde canlandı. Zamanında burası taşınırken, biz buraları arkadaşlarla beraber söktük. Traktörlerle yeni yerleşim yerlerine çıkardık. Şu anda ise halini görüyorsunuz. Caminin minaresinin şerefe kısmına kadar su çıkıyordu ama son zamanlarda su çok çekildi. Şu anda caminin tabanına kadar indi. Suyun hiç bu denli çekilebileceğini düşünmemiştim. Sulama ve Sivas merkeze verilen içme suyu nedeniyle bir hayli çekilme olmuş. Seneye bölgedeki sulamanın yasaklanacağını söylediler. Bu barajı 3 bölgeden gelen su kaynağı besliyor. İnsan ister istemez böyle görünce üzülüyor. Burada çalışmışlığımız ve anılarımız var. Şu andaki manzara içler acısı halde. Burası suyla dolduktan sonra bir gün yeniden bu şekilde göreceğimi hiç düşünmemiştim."