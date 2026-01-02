Başkentte seyir halindeki otomobil yandı
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde seyir halindeyken alev alan 20 NL 878 plakalı otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücü olayın ardından güvenli bir mesafeye uzaklaştı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 20 NL 878 plakalı otomobil, Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi Paydos Sokak'ta hareket halindeyken alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına park ederek araçtan uzaklaştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel