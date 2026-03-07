Pursaklar'da öğrencilere 'tekne orucu' etkinliği düzenlendi

Ankara Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu'nda eğitim gören öğrenciler için "tekne orucu" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte minik öğrenciler, "tekne orucu" tutarak ramazan ayının anlam ve önemini öğrenme fırsatı buldu.

Gün boyunca öğretmenleri eşliğinde çeşitli etkinliklere katılan çocuklar, paylaşma, sabır ve dayanışma gibi değerleri deneyimledi.

Öğrenciler, tuttukları "tekne orucunu" öğle ezanıyla kendileri için hazırlanan ikramlarla açtı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı açıklamada, çocukların ramazanın manevi değerlerini küçük yaşta öğrenmesinin önemine dikkati çekerek, "Ramazan paylaşmanın, dayanışmanın ve sabrın en güzel şekilde yaşandığı mübarek aydır. Nezaket Okulu'muzda eğitim gören minik yavrularımızın tekne orucu tutarak bu güzel ayın anlamını öğrenmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Çocuklarımızın hem geleneklerimizi tanıması hem de manevi değerlerimizi küçük yaşta benimsemesi adına bu tür etkinlikleri çok kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.