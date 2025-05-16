Pursaklar'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Pursaklar Belediyesince Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki etkinlikte, engelli çocuklar ve gençler müzik eşliğinde eğlendi.

Etkinliğe, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Koçak Akgül, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Kopan, engelliler ve aileleri katıldı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Engelliler Haftası'nın empati kurmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak adına önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Çetin, "Engelsiz Yaşam Merkezimizin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlediği etkinlikte özel gereksinimli kardeşlerimizle bir araya geldik. Kardeşlerimiz, birbirinden eğlenceli programlarda gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Bizler de onların sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşadık." ifadelerini kullandı.