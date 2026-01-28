Haberler

15 yaşındaki Fatih'i öldüren akranı, olay öncesi internette ne kadar ceza alacağını araştırmış

15 yaşındaki Fatih'i öldüren akranı, olay öncesi internette ne kadar ceza alacağını araştırmış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 15 yaşındaki Fatih Acacı'nın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, suça sürüklenen çocuk D.G.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dava, 3 Mart'a ertelendi.

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde Fatih Acacı'nın (15) bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin davanın duruşması, suça sürüklenen çocuk D.G.'nin (15) tutukluluk halinin devamına karar verilip, ertelendi. Acacı ailesinin avukatı Ersan Barkın, D.G.'nin cep telefonu incelemesinde eylemi gerçekleştirmesi halinde ne kadar ceza alacağını araştırdığının ortaya çıktığını söyledi.

Olay, geçen yıl 7 Eylül'de Yunus Emre Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Fatih Acacı ile aynı yaştaki D.G. arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada D.G., üzerindeki bıçakla Acacı'yı bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Acacı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli D.G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayarak geçen yıl 3 Ekim'de iddianame hazırladı. İddianamede, taraflar arasında 'aynı kızla arkadaşlık ilişkisi' nedeniyle parkta çıkan kavga sırasında D.G.'nin Fatih Acacı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden 12 bıçak darbesiyle hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladığı, Acacı'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Savcılık, olay yeri kamera kayıtları, tanık beyanları ve otopsi bulgularının sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini ortaya koyduğunu kaydetti. İddianamede, suça sürüklenen çocuk D.G.'nin 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Davanın ikinci duruşması bugün Ankara 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Çocuk mahkemesi olması nedeniyle duruşma salonuna izleyici ve basın mensupları alınmadı. Duruşmada, suça sürüklenen çocuk D.G. salonda hazır bulundu. Mahkeme, yargılanan D.G.'nin tutukluluk halinin devamına, gelecek celse de tanık dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 3 Mart'a erteledi.

'NE KADAR CEZA ALACAĞINI ÖNCEDEN İNCELEMİŞ'

Fatih Acacı'nın ailesinin avukatı Ersan Barkın, bir önceki celse yargılanan çocuk D.G.'nin cep telefonuna ilişkin bilirkişi incelemesi yapıldığını ifade ederek, "Google'da yaptığı aramalar ile telefondan çektiği fotoğrafların tamamı dosyaya kazandırıldı. ve yazık ki bütün çocuk cinayetlerinde olduğu gibi aynı durumla karşı karşıya kaldık. Burada da eylemi gerçekleştiren kişi, yine bu eylemi öncesinden belirlediğini ve planladığını gösterir biçimde Google aramaları yapmış. Yani bu eylemi gerçekleştirdiğinde ne kadar ceza alacağını önceden incelemiş. Bunun ötesinde yine diğer çocuk cinayetlerinde, evlat kayıplarımızda olduğunun aynısı var; şu anda her ne kadar, bu mevzu nedeniyle pişmanlık gösterdiğini ifade eden bir profille karşı karşıya kalmış olsak da kendi fotoğraflarında yine silahlarla, koca koca palalarla çekilmiş fotoğraflar bilirkişi raporuna yansıdı. Dolayısıyla bu saf kötülük bizi evlatlarımızdan mahrum ediyor. Türk milletini, milletin geleceğini inşa edecek kuşaklarından mahrum ediyor. Artık neredeyse toplanacak bir delil kalmadı. Dolayısıyla Fatih evladın cinayeti dosyasında da sona geliyoruz. Umarım hak ettiği biçimde cezalandırılır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek

Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana dev ceza var
ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan
Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti

Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti