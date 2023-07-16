Pursaklar'da 15 Temmuz şehit ve gazileri anıldı

ANKARA - Pursaklar Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle etkinlikler düzenleyerek şehit ve gazileri andı.

Pursaklar Belediyesi, akşam saatlerine Pursaklar Şehitlik Meydanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi. Etkinliğe Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Program şehit ve gaziler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Şehitler için Kuran tilaveti gerçekleştirildikten sonra 15 Temmuz hakkında belgesel gösterimi yapıldı. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin program hakkında, " Bugün 15 Temmuz'un 7'inci yıldönümü Bu bulunduğumuz alan Pursaklar'ın şehitlik meydanı. Göreve başlar başlamaz böyle bir alanı Gazilerimize ve şehitlerimizin aziz hatıralarına hediye ettik. Her yıl olduğu gibi 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Sabaha kadar programlarımız devam edecek. Birbirinden kıymetli hocalarımız ve sanatçılarımızla bugünü birlikte geçireceğiz. Gecenin ilerleyen saatlerine sela ile birlikte nöbet tutmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.