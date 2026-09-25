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Puntland Deniz Polisi, kaçırılan MT SIBU 1 tankerini kurtardı; çatışmada 3 kişi öldü

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Puntland Deniz Polisi Güçlerince (PMPF), korsanlarca kaçırılan Eritre bayraklı MT SIBU 1 tankerini Garacad ile Hobyo kıyıları arasında kurtardı. Çatışmada 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı; Puntland makamları gemi ile mürettebatın güvenlik altına alındığını açıkladı.

Somali'nin Puntland eyaletinde daha önce korsanlar tarafından kaçırılan "MT SIBU 1" adlı petrol ürünleri tankerinin Puntland Deniz Polisi Güçlerince (PMPF) kurtarıldığı belirtildi.

The Daily Somalia'nın ABD merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımına göre PMPF, Mudug bölgesindeki Garacad ve Hobyo kıyıları arasında tankere müdahale etti.

Operasyonda çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Puntland makamları, gemi ile mürettebatın güvenlik altına alındığını açıkladı.

Eritre bayraklı tanker, 20 Ağustos'ta Yemen'in Mukalla kenti açıklarında korsanlar tarafından kaçırılmıştı. Gemide 16'sı Hindistan vatandaşı 20 mürettebat bulunuyordu.

Somali açıkları ile Aden Körfezi'nde korsanlık faaliyetleri son dönemde yeniden artış gösterdi.

Kaynak: AA
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