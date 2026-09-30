Haberler

Puntland açıklarında rehin tutulan 8 Mısırlı denizci serbest bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Puntland açıklarında 2 Mayıs'tan bu yana M/T Eureka tankerinde rehin tutulan 8 Mısırlı denizcinin serbest bırakıldığını duyurdu. Süreç, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin Somali ve Yemenli yetkililerle temasları sonucu gerçekleşti.

Somali'nin Puntland bölgesi açıklarında, mayıs ayından bu yana bir petrol tankerinde rehin tutulan 8 Mısırlı denizcinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Somali'nin Puntland bölgesi kıyılarında 2 Mayıs'tan bu yana 'M/T Eureka' adlı gemide rehin tutulan sekiz Mısırlı denizci serbest bırakıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 8 Mısırlı denizcinin birlikte fotoğrafı paylaşılırken, serbest bırakılma sürecinin Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin Somali ve Yemenli yetkililerle yürüttüğü takip ve temaslar sonucunda gerçekleştiği kaydedildi.

Abdulati'nin, Mısır'ın Somali'nin başkenti Mogadişu'daki büyükelçiliğine denizcileri karşılama, sağlık durumlarıyla ilgilenme ve ilk uçakla Mısır'a dönüşlerini kolaylaştırma talimatı verdiği belirtildi.

Yemen Sahil Güvenliği, 2 Mayıs'ta ülkenin güneyindeki Şebve vilayeti açıklarında "M/T EUREKA" adlı petrol tankerinin kaçırıldığını, tankeri kimliği belirsiz silahlı kişilerce ele geçirilerek kaçırılan tankerin Aden Körfezi üzerinden Somali kıyılarına doğru yönlendirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Ecem Erkek burnu ile ilgili eleştiriye fena patladı: Senin gibi her şeye burnumu mu sokayım?

Ecem Erkek burnuyla ilgili yorumu pas geçmedi! Cevabı çok konuşulur
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü

73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü
UEFA, kulüplere tam 31,5 milyon euro dağıtacak

Haber yolladılar! Tamı tamına 31,5 milyon avro dağıtacaklar

Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı, anne ile anneanne tutuklandı

Bebeğin ağzından peçete çıktı, anne ile anneanne tutuklandı
İstanbul'da kötü koku alarmı! Belediye ve polis sorumluları arıyor

İstanbulluları hayatından bezdiren koku polisi harekete geçirdi
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji kodu vererek uyardı
Gonca Vuslateri'den sürpriz karar! Hesaplarını kapattı

Yeni dizisiyle ekranlara dönmüştü! Gonca Vuslateri'nden radikal karar
Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanıydı! 17 yıllık görevine veda etti

Türkiye'de bir ilkti, 17 yıl sonra veda etti