Puntland açıklarında rehin tutulan 8 Mısırlı denizci serbest bırakıldı

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Somali'nin Puntland bölgesi açıklarında, mayıs ayından bu yana bir petrol tankerinde rehin tutulan 8 Mısırlı denizcinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Somali'nin Puntland bölgesi kıyılarında 2 Mayıs'tan bu yana 'M/T Eureka' adlı gemide rehin tutulan sekiz Mısırlı denizci serbest bırakıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 8 Mısırlı denizcinin birlikte fotoğrafı paylaşılırken, serbest bırakılma sürecinin Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin Somali ve Yemenli yetkililerle yürüttüğü takip ve temaslar sonucunda gerçekleştiği kaydedildi.

Abdulati'nin, Mısır'ın Somali'nin başkenti Mogadişu'daki büyükelçiliğine denizcileri karşılama, sağlık durumlarıyla ilgilenme ve ilk uçakla Mısır'a dönüşlerini kolaylaştırma talimatı verdiği belirtildi.

Yemen Sahil Güvenliği, 2 Mayıs'ta ülkenin güneyindeki Şebve vilayeti açıklarında "M/T EUREKA" adlı petrol tankerinin kaçırıldığını, tankeri kimliği belirsiz silahlı kişilerce ele geçirilerek kaçırılan tankerin Aden Körfezi üzerinden Somali kıyılarına doğru yönlendirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA