Güney Kore: Punggye-ri nükleer test sahası yakınlarından gelenlerde kromozom mutasyonu görüldü

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Kilju bölgesinde yer alan Punggye-ri nükleer test sahası yakınlarındaki bölgelerden ülkeye gelenlerin yüzde 25'inde kromozom mutasyonu görüldüğünü bildirdi.

TEST SONUÇLARI YAYINLANDI

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, 2023-2025 döneminde Punggye-ri yakınlarındaki bölgelerden ülkeye gelenlere yapılan radyasyon testlerinin sonucunu paylaştı.

KROMOZOM MUTASYONU BELİRLENDİ

Test yapılan toplam 174 kişinin 44'ünde kromozom mutasyonu geliştiği, böylece Punggye-ri yakınlarından ülkeye gelenler arasında bu bulguya rastlanma oranının yüzde 25 olduğu belirlendi. Bu kromozom mutasyonlarının, radyoaktiviteye maruziyetten kaynaklandığı değerlendiriliyor.

20 YILDIR DEVAM EDİYOR

Kuzey Kore'nin 2006'dan bu yana nükleer testlerinin tümünü Punggye-ri sahasında yaptığı biliniyor.

KROMOZOM MUTASYONU NEDİR?

Kromozom mutasyonu, hücrelerde genetik bilgiyi taşıyan kromozomların yapısında ya da sayısında meydana gelen değişikliklerdir. Bu değişiklikler kromozomdan bir parçanın kopması, fazladan eklenmesi, yer değiştirmesi ya da kromozom sayısının artıp azalması şeklinde ortaya çıkabilir. Radyasyon, kimyasal maddeler veya hücre bölünmesi sırasında oluşan hatalar bu tür mutasyonlara neden olabilir.

DNA'YI DOĞRUDAN BOZABİLİR

Kromozom mutasyonları bazı durumlarda belirti vermeyebilirken, genetik hastalıklara, kanser riskinin artmasına ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Radyoaktiviteye bağlı mutasyonlar ise özellikle tehlikeli kabul edilir çünkü DNA'yı doğrudan bozabilir.