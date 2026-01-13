Haberler

17 yaşındaki Eylül'ün katili en yakını çıktı

17 yaşındaki Eylül'ün katili en yakını çıktı
Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 19 yaşındaki ablası tarafından başından tabancayla vurulan 17 yaşındaki Eylül Mengüllü, tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Abla ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine yatırılırken ona silahı temin eden 3 şüpheli yakalandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi'nde 7 Ocak tarihinde sabaha karşı konteynerden silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese intikal eden ekipler, konteynerde Eylül Mengüllü'yü (17) başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mengüllü, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

17 yaşındaki Eylül'ü ablası öldürdü

EYLÜL'Ü ABLASI VURMUŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Mengüllü'yü ablası E.M.'nin (19) vurduğunu belirledi. E.M. ile ona silah temin ettikleri belirlenen S.Y., D.S. ve M.Ç., adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

17 yaşındaki Eylül'ü ablası öldürdüEylül Mengüllü

KONTEYNERDEN ADETA CEPHANELİK ÇIKTI

Ekipler, konteynere yaklaşık 200 metre uzaklıktaki tavuk kümesinde, olayda kullanıldığı belirlenen tabanca ile şarjör ve mermi ele geçirdi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, bu silaha ait şarjör, 100 mermi, 3 tabanca, 4 av tüfeği, çok sayıda kartuş, 3 bıçak, 111 bin TL, 300 dolar, 123 gram esrar, esrar öğütücü aparat, hassas terazi, tüfek dürbünleri ve aparatlar ele geçirdi.

17 yaşındaki Eylül'ü ablası öldürdü

SİLAH TEMİN EDEN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M. ile ona silah temin eden S.Y., D.S. ve M.Ç., hakim karşısına çıktı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen abla E.M.'nin Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasına karar veren mahkeme, S.Y., D.S. ve M.Ç.'yi tutukladı.

17 yaşındaki Eylül'ü ablası öldürdü

GENÇ KIZ 6 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavisi süren Eylül Mengüllü, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mengüllü'nün cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
