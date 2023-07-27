Psikiyatri Uzmanını Öldüren Hastaya Müebbet Hapis Cezası

BAHÇELİEVLER'de özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman'ı (57) 2018 yılında tabancayla vurarak öldüren hastası Serhat Tunçdemir'e (22) 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden görülen davada tasarlama koşulu oluşmadığı belirtildi. Mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim uygulayarak, Serhat Tunçdemir'in müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Bahçelievler'de özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı 2018'de başından vurarak öldüren Serhat Tunçdemir 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay, olayın 'Tasarlama' fiiliyle değil 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle' meydana geldiğini belirterek kararı bozdu. Kararın bozulmasının ardından Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Serhat Tunçdemir bulunduğu cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"İSTEYEREK YAPMADIM"

İDDİANAMEDEN

İddianamede, lise öğrencisi sanık Tunçdemir'in, Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman'a 2018'de 4 kere muayene olduğu ve psikiyatri desteği aldığı belirtildi. Şüphelinin "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.