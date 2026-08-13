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PSG, UEFA Süper Kupa'da Aston Villa'yı 2-1 Geçti

PSG, UEFA Süper Kupa'da Aston Villa'yı 2-1 Geçti
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Paris Saint-Germain, Salzburg'daki Red Bull Arena'da oynanan 2026 UEFA Süper Kupa finalinde Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek kupayı üst üste ikinci kez kazandı. PSG'nin gollerini Kvaratskhelia ve Doue atarken, Villa'nın golü 17 yaşındaki Madjo'dan geldi.

(SALZBURG) - Paris Saint-Germain ( Psg ), 2026 UEFA Süper Kupa'da Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü.

Avusturya'nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada PSG, 20. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Aston Villa'nın 17 yaşındaki oyuncusu Brian Madjo, 45. dakikada skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

PSG, 61. dakikada Desire Doue'nin golüyle yeniden öne geçti.

Kalan bölümde başka gol olmayınca PSG, Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek 51. UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Kaynak: ANKA
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