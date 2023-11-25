Protokol ve öğrencilerden çevre temizliği

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesi farklı bir etkinliğe sahne oldu. İlçede öğrenciler ve protokol üyeleri beraber katı atık topladı.

Kaymakam Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ellerinde süpürge ile öğrencilerle birlikte atık topladı.

Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinlikleri öğrenciler ve protokol üyelerinin katılımı ile Balıkesir Caddesi genelinde atık toplama çalışması gerçekleştirildi. Çöp olarak nitelendirilen birçok ürünün atık olduğunu ve dönüşüme kazandırılabileceği bilgisi verildi. Atık toplamanın yanı sıra esnaf ve vatandaşlara çevre temizliği konusunda duyarlı olmaları konusunda destek istendi.

Özellikle ilçe genelinde başlatılan geri dönüşüm kampanyaları, ilçe merkezine yerleştirilen geri dönüşüm kutularının amaçları da etkinlikte ön plana çıkarıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile sıfır atık projeleri de hayata geçiriliyor. Özellikle Akpınar Yaşam merkezinde atıklar kadınlar tarafından işlenerek sanat eserine dönüştürülüyor.

Doğal şehir Sındırgı'da temiz çevre ve sıfır atık projelerinin önemine dikkat çeken Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Çevre hepimiz için çok değerli. Bu ortak yaşam alanımızı hep beraber korumak, kollamak orayı kirletmemek ve düzenini bozmamak en büyük görevimiz. Çevreyi bozduğumuz da bilin ki bir zamanlar gelecek yaşanacak bir ortamımız kalmayacak, bizlerde Avrupa atık haftası sebebiyle burada gençlerimizle beraber olduk. İlçe kaymakamımızla birlikte, onlarla birlikte acaba bir farkındalık oluşturabilir miyiz dedik. Doğalşehir Sındırgı noktasında çıktığımız bu yolda çevreyi kirletmemek en güzel yanı diyoruz. Asla sigara içmeyin en çok gördüğümüz şey sigara izmaritleri ondan dolayı da herkes kendi evinin önünü süpürürse bu memleket de çöpçüye ihtiyaç kalmaz. Sen temiz, ben temiz, Sındırgı tertemiz diyoruz, hep beraber kirletmemeyi memlekete güzel işler yapmayı hepinizden rica ediyorum. Haftanız kutlu olsun."

Sokakların en çok sigara izmaritleri ile kirlendiğini belirten öğrenci Ahmet Kerem Demir "Belediyemizin hazırladığı bir etkinlik kapsamında burada çöplerimiz topladık. Daha çok izmarit çöpü bulunuyordu yerlerde, içilmesi doğru olmayan bir şeyin çöpünü de yere atarak daha çok doğaya zarar veriliyor zaten dumanı da doğaya zarar veriyor bunun kendisi. Belediyemize böyle bir etkinlik yaptığı için teşekkür ederiz. Avrupa Atık Azaltma haftası kutlu olsun her atık çöp değildir, bazıları geri dönüştürülebilir" şeklinde konuşurken, öğrenci Azra Abak, "Bu gün çöp topladık ama çok çöp vardı doğada herkes çöp atmıştı bizde onları topladık sonra çöpe attık, ama herkes çok kirletmiş doğayı" dedi.