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Protesto Gösterilerinde Kalp Krizi Geçiren Komiser Hayatını Kaybetti

Protesto Gösterilerinde Kalp Krizi Geçiren Komiser Hayatını Kaybetti
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İstanbul Sultangazi'de taş ocaklarını protesto eden göstericilerle polis arasındaki arbede sırasında kalp krizi geçiren Komiser Mehmet Esat Kayacan, 2 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Cenazesi Adana'da defnedildi.

İSTANBUL'un Sultangazi İlçesi'nde taş ocaklarını protesto eden göstericilerle polis arasında çıkan arbedede kalp krizi geçiren ve 2 ay yoğun bakımda kalmasının ardından hayatını kaybeden Komiser Mehmet Esat Kayacan, Adana'da toprağa verildi.

Sultangazi'de 2 ay önce taş ocaklarını protesto eden mahalle sakinleriyle polis arasında arbede yaşandı. Göstericilere müdahale eden Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser Mehmet Esat Kayacan fenalaştı. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 aydır yoğun bakımda olan komiser Kayacan hayatını kaybetti. İstanbul'da dün düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya getirilen Kayacan'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Haber-Kamera: Gülşah ÖZGEN/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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