Protesto Gösterilerinde Kalp Krizi Geçiren Komiser Hayatını Kaybetti

İSTANBUL'un Sultangazi İlçesi'nde taş ocaklarını protesto eden göstericilerle polis arasında çıkan arbedede kalp krizi geçiren ve 2 ay yoğun bakımda kalmasının ardından hayatını kaybeden Komiser Mehmet Esat Kayacan, Adana'da toprağa verildi.

Sultangazi'de 2 ay önce taş ocaklarını protesto eden mahalle sakinleriyle polis arasında arbede yaşandı. Göstericilere müdahale eden Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser Mehmet Esat Kayacan fenalaştı. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 aydır yoğun bakımda olan komiser Kayacan hayatını kaybetti. İstanbul'da dün düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya getirilen Kayacan'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Haber-Kamera: Gülşah ÖZGEN/ADANA,