Progresif Retina Atrofisi Tanılı Kediye Kök Hücre Tedavisi Uygulandı

İlerleyici retina tembelliği olarak bilinen Progresif Retina Atrofisi (PRA) tanısı konulan "Lokum" isimli kedi, iki hafta ara ile uygulanan iki doz kök hücre tedavisinin ardından iyileşmeye başladı.

Sokaktan aldığı 5 yaşındaki kediyi sahiplenen Ayşe Alkan, "Lokum" ismini verdiği hayvanda odaklanma sorunu olduğunu fark edince veterinere başvurdu.

Yapılan tetkiklerde kediye, ilerleyici retina tembelliği olarak bilinen PRA tanısı konuldu. Alkan'a, bu hastalığın tedavisinin bulunmadığı ve kedisinin ilerleyen zamanlarda kör olacağı söylendi.

Lokum'u sağlığına kavuşturmak için çareler arayan Alkan, insanlarda uygulanan kök hücre tedavisinin bir süredir hayvanlarda da uygulanmaya başlandığını öğrendi.

Alkan, yaptığı araştırmaların ardından Veteriner Cerrah Doç. Dr. Cem Perk'e başvurdu.

Perk, Lokum'a iki hafta ara ile iki doz kök hücre uyguladı. Tedavinin ardından Lokum'un, objeleri daha iyi anladığı ve görme yetisinde iyileşme olduğu fark edildi.

Ortopedik vakalarda başarılı sonuçlar alındı

Doç. Dr. Cem Perk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki hafta arayla kök hücre enjekte edilen Lokum'un durumunun iyi olduğunu, bu uygulamaya her yıl bir defa devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Perk, Lokum'un sağa sola çarpma ve objeleri tam algılayamama, gece karanlığında ürkek davranışlar sergileme, göz bebeklerinin anormal derecede büyümesi gibi şikayetleri olduğunu belirtti.

Lokum'a PRA tanısı konulan klinikte sahibine, hastalığın tedavisinin olmadığının söylendiğini aktaran Perk, kök hücre uygulamalarının veteriner tıpta devreye girmesiyle artık bu hastalığın tedavi edilebildiğini dile getirdi.

Uygulamanın Türkiye'de ilk kez bir kediye yapıldığını belirten Perk, "Maksat, bu göz bebeklerinin genişlediği, hayvanın karanlıktan korktuğu dönemde hastalığı yakalamak ve kök hücre tedavisiyle ilerlemesini engellemek. Nasıl ortopedik vakalarda çok başarılı sonuçlar aldıysak, ilk defa iki doz uyguladığımız bu vakada da ümit verici gelişmeler gözlemledik." dedi.

"Körlük tedavisinde de umut ışığı oldu"

Kedi ve köpeklerde görülen PRA'nın retina fonksiyonunun zafiyete uğraması ve sonraki aşamalarda körlüğün şekillenmesiyle karakterize olan bir hastalık olduğunu aktaran Perk, şunları kaydetti:

"2020'den itibaren veteriner tıpta özellikle lokal kök hücre tedavilerini ortopedik, nörolojik vakalarda, genel cerrahi olgularda başarıyla uyguladıktan sonra, Türkiye'de ilk kez bir kedinin gözüne, 'intravitreal' dediğimiz, göz dibine yani retinaya ulaşacak şekilde, basit anestezi altında kök hücreler enjekte ettik. Bu uygulama, körlük tedavisinde bir umut ışığı oldu. İki defa uyguladığımız Lokum'da azalmış olan pupilla refleksi yani göz bebeklerinin küçülme, büyüme refleksinde düzelme, göz dibinin oftalmoskopla muayenesinde retinal kan damarlarında eskisine oranla daha bir iyileşme, fonksiyon kazanma gibi pozitife giden gelişmeler elde ettik. Bu anlamda da PRA'dan muzdarip ve körlük riski taşıyan hayvanlar için bu modern tedavi metodu, kök hücre tedavisi umut ışığı olabilir."