Profesöre silahlı saldırıda 2 kardeş de tabanca ile ateş etmiş

Olay, 4 Ekim'de saat 17.30 sıralarında Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi'ndeki Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi dekanlık binasında meydana geldi. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç'un odasına, husumetli olduğu aynı bölümden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Atasağun ile turizmci kardeşi İzzet Atasağun geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile İzzet Atasağun, yanındaki ruhsatsız tabancayla Tahir Uluç'u bacağından yaraladı. İki kardeş kaçtı. İhbarla fakülteye polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Ambulansla üniversiteye ait Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Uluç, tedavisinin ardından taburcu oldu.

'BİZE KÜFREDİP, YUMRUKLA SALDIRDI'

Gözaltına alınan Prof. Dr. Galip Atasağun ile kardeşi İzzet Atasağun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Prof. Dr. Galip Atasağun, adli kontrol kararı ile serbest kalırken, tabancayla ateş eden kardeşi İzzet Atasağun tutuklandı. İzzet Atasağun, ifadesinde, "Aynı fakültede görev yapan ağabeyim ile kavgalı olduklarını biliyordum. Ağabeyimi sorun yaşanmasın diye okuldan almak istedim. Bu sırada onunla karşılaştık. Bize küfredip, yumrukla saldırdı. Ben de kendimi korumak için tabanca ile ateş ettim" dedi. İzzet Atasağun, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

13 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Konya 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada İzzet Atasağun'un 'kasten yaralama', 'hakaret', 'işyeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve '6133 Sayılı Ateşli Silahlar Kanuna Muhalefet' suçlarından 13 yıla kadar, Uluç'un ise kavgada İzzet Atasağun'a yönelik olarak 'basit yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 3,5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasına başlandı.

HUSUMET, YILLIK İZİN NEDENİYLE BAŞLAMIŞ

Duruşmada müşteki ve sanık sıfatıyla savunma yapan Prof. Dr. Tahir Uluç, Prof. Dr. Galip Atasağun ile aralarındaki husumetin yıllık izinden kaynaklı başladığını belirtti. Uluç, "4 yıl önce Galip, izin talebinde bulundu. Ana Bilim dalı izni onayladı. Eğitim öğretim yılı devam ettiği için ben uygun bulmadım. Bu olay nedeniyle aramızda husumet oluştu. Olaydan 1 gün önce odamdan çıktım, elimde çaydanlık vardı. Beni görünce küfretti, sonra abdest almak için lavaboya girdi. Hem küfredip hem abdest almasına sinirlendim. 'Hem küfrediyorsun hem abdest alıyorsun' dedim. Bunun ardından bana küfretti, yüzüme yumruk attı, gözlüğüm kırıldı, yüzüm yaralandı. Olaydan 1 gün önce aramızda böyle bir tartışma geçti" dedi.

'İZZET, BENİM AYAKLARIMA DEFALARCA ATEŞ ETTİ'

Olay günü tabancayı İzzet Atasağun'un kullandığını belirten Uluç, "Olay günü odalarımız yan yana olduğu için eşyalarımı toplayıp, yeni bir odaya taşındım. Odamda otururken içeri İzzet girdi. 'Tahir sen misin?' diye sordu ardından kapı tekrar açıldı ve Galip geldi. İzzet, Galip'in dışarı çıkmasını istedi. Galip çıkmadı. İzzet, bana küfrederek, 'Adamın yüzünü ne hale getirmişsin?' dedi ve tartışmaya başladık. İzzet, benim ayaklarıma defalarca aşağı ateş etti. Bu sırada Galip de beni darbediyordu. Ateş ederken sağ bacağıma mermi isabet etti, sol bacağımda da mermi sıyrıkları oluştu. Kendimi korumak için olay sırasında İzzet'e, 1-2 defa vurdum" diye konuştu. 'KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI'

İzzet Atasağun da savunmasında, şunları söyledi:

"Olaydan 1 gün önce gittiğim bir hastanede, akrabalarım ile karşılaştım. Uzun zamandır küslük yaşadım ağabeyimin kaburgalarının kırıldığını, çatlak olduğunu ve ellerinin kırıldığını söylediler. Ağabeyim yoğun bakımda yatması gerekiyormuş ama hastanede yer olmadığı için eve dönmüş. Ertesi gün 1 öğrencisini sınav yapmak için, mecburen fakülteye gitti. O gün ağabeyimin yanına gittim, bunu yapana sebebini sormak istedim. Tahir'in odasına gittiğimde, bana küfretmeye başladı. Elinde sert bir cisim ile ikimizi de darbediyordu."

'SUÇU ÜSTLENMEK İÇİN HAVAYA ATEŞ ETTİM'

Ağabeyinin tabanca ile ateş ettiğini belirten Atasağun, "Ağabeyimin gelmesini istemediğim halde arkadan gelmişti. Tahir, bizi darbediyordu ve kafam kanamaya başlamıştı. Galip, bu sırada Tahir'i korkutmak için 1-2 el ateş etti. Bu olay yaşandıktan sonra ağabeyimin mesleki hayatının bitmesini istemedim ve suçu üstlenmek istedim. Bu yüzden olaydan sonra silahla 1-2 kez havaya ateş ettim" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Prof. Dr. Galip Atasağun da tabanca ile ateş eden kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Olay günü Tahir tarafından 'Seni öldüreceğim' şeklinde tehdit edildiğim için silah ile gitmiştim. O gün yere ateş eden bendim. Karşımdakine zarar vermek istemedim, korkutmak istemiştim. Ayrıca Tahir olaydan 1 gün önce beni kırık oluşturacak şekilde darbetmişti. Olay günü de hem kardeşimi hem beni darbetti" diye konuştu. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.