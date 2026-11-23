Ankara'da geçen yıl 104 yaşında hayatını kaybeden Türkolog Prof. Dr. Zeynep Korkmaz'ın yetiştirdiği ve ortak çalışmalar yürüttüğü, Türk dili üzerine önemli çalışmalara imza atan akademisyenler, Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan videoyla Korkmaz'ı andı.

Merhum Prof. Dr. Korkmaz'ın son 7 yıl Türk dili üzerine çalışmalarına tanıklık eden Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı doktora öğrencisi Şafak Karakoç, Korkmaz'ın öğrencileri Prof. Dr. Leyla Karahan, Prof. Dr. İsmail Parlatır ve Prof. Dr. Gülden Sağol Yüksekkaya'nın duygu ve düşüncelerini anlattığı çalışmayı bir araya getirdi.

Video ile Korkmaz'a ilişkin duygularını paylaşan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksekkaya, Korkmaz'ın Türkoloji tarihinde seçkin bir yer edinen, ömrünü bilimsel çalışmalara adayan bir Türkolog olduğunu söyledi.

Korkmaz'ın ortaya koyduğu çalışmaların Türk dili araştırmalarının temel başvuru kaynakları arasında yer aldığını belirten Yüksekkaya, duygularını şöyle dile getirdi:

"Hocamızı şahsen tanıma ve çeşitli bilimsel toplantılarda kendisiyle bir araya gelme şansını yaşadım. Onun yalnızca bilimsel birikimine değil çalışma azmine, güçlü hafızasına ve öğrenme merakına da hayranlık duydum. Hocamızın en dikkat çekici özellerinden biri bilimsel merakını ve araştırma heyecanını hiçbir zaman kaybetmemiş olmasıydı. Bana göre onun genç kuşaklara bıraktığı en önemli miraslardan biri de budur. Kendisini saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

"Akademik seviyede ortak çalışmalar gerçekleştirdik"

Ankara Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Parlatır da üniversiteye başladığı 1967 yılında tanıştığı Korkmaz ile 1970'de asistan olduktan sonra akademik seviyede ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Korkmaz'ın dizinin dibinde çalışarak çok önemli kazanımlar elde ettiğini anlatan Parlatır, "Gerek Türkçe sözlüğün oluşmasında gerekse eski sözlüklerin oluşmasında hocamla çok değerli çalışmalar yaptık. Hocamızın hazırladığı gramer terimleri çalışmalarını yürüttük ve böylelikle Türkiye'nin grameri üzerine ortak bir kitap ortaya çıkmış oldu." diye konuştu.

Prof. Dr. Korkmaz ile aynı semtte yaşadıkları için sık sık bir araya geldiklerini ve bilimsel çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Parlatır, bilimsel çalışmalarda kendisine yol gösterdiği için Korkmaz'a minnet duyduğunu dile getirdi.

Gazi Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Leyla Karahan da Korkmaz'ın Türk dilini belirli bir zaman ve mekanda değil geniş bir coğrafya ve binlerce yıllık tarih çerçevesinde ele aldığını söyledi.

Korkmaz'ın tarihi lehçeler, ağızlar ve çağdaş lehçelerle ilgilenerek, Türkolojide bir ekol yarattığını anlatan Karahan, "Zeynep Korkmaz hocam ömrünü Türk diline adamış, son nefesine kadar Türkçe ile yaşamış büyük bir Türkolog. Türk dili araştırmaları onun zamanında adeta altın çağını yaşadı. Son 80 yıllık Türkoloji tarihinin her köşesinde Zeynep Korkmaz hocamın adını duyabiliriz. Öğrencileri olarak hocamıza minnettarız." diye konuştu.

"Hocamızı Öğretmenler Günü'nde anmak istedik"

Karakoç, AA muhabirine, 2018'de lisans eğitim sırasında üniversite arkadaşları ve hocalarıyla Korkmaz'ı evinde ziyaret ettiklerini söyledi.

Korkmaz'ın çalışmalarını kendisinden dinleme fırsatı bulduklarını anlatan Karakoç, 2019'da Türkoloji, dil ve edebiyat üzerine söyleşiler gerçekleştirdiğini, bu nedenle Korkmaz'ı sık sık ziyarete gittiğini dile getirdi.

Bu sırada Korkmaz'ın yetiştirdiği, Türk dili ve edebiyatı üzerine önemli çalışmalar yapan akademisyenlerle de tanışma fırsatı bulduğunu ifade eden Karakoç, "Hocamız Prof. Dr. Zeynep Korkmaz'ın 2018'den, vefat ettiği 2025 yılına kadarki sürecine tanıklık etmiş oldum. Hocamızı, yetiştirdiği önemli akademisyenlerin duygularını anlattığı video ile Öğretmenler Günü'nde anmak istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA