Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi emekli öğretim üyesi, belgesel yönetmeni ve akademisyen Prof. Dr. Zaur Mükerrem, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, yayımladığı taziye mesajında, belgesel yönetmeni Prof. Dr. Zaur Mükerrem'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine, sevenlerine ve tüm Anadolu Üniversitesi ailesine başsağlığı diliyorum. Onu daima saygı ve özlemle anacağız." ifadesini kullandı.

İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Barış Kılınç ise mesajında, Prof. Dr. Mükerrem'in fakülteye büyük katkılar sunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sinemaya ve belgesele adanmış bir ömrün sahibi Prof. Dr. Zaur Mükerrem'i kaybettik. Onu yalnızca derslerinde değil, fakültemize kattığı değerli çalışmalarda ve sohbetlerimizde dahi entelektüel birikimi, sinemaya dair derin bakışı ve belgesele kattığı özgün yorumlarıyla hatırlayacağız."

Üniversiteden yapılan açıklamada, Prof. Zaur Mükerrem için 25 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00'da İletişim Bilimleri Fakültesi önünde anma töreni yapılacağı ve törenin ardından Anadolu Üniversitesi Camii'nde cenaze namazı kılınacağı bildirildi.

Azerbaycan'ın Bakü kentinde 1938'de doğan Prof. Dr. Mükerrem'in, Azerbaycan Film-Anılar Belgesel Film Stüdyosu Genel Koordinatörlüğü yaptığı, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunduğu, çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirdiği öğrenildi.