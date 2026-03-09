Haberler

ÇOMÜ'lü öğretim üyesine Japonya'dan takdir ödülü

ÇOMÜ'lü öğretim üyesine Japonya'dan takdir ödülü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Özşen, Türkiye ve Japonya arasındaki akademik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle Japonya'nın Takdir Ödülü'ne layık görüldü.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Japon Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Özşen, Türkiye ve Japonya arasındaki akademik ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirdiği kayda değer akademik ve kültürel çalışmalar nedeniyle Japonya'nın Yurtdışı Diplomatik Temsilcilik Şefi Takdir Ödülüne layık görüldü.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamada, prestijli ödülün, Japonya'nın diğer ülkelerle arasındaki karşılıklı anlayışın geliştirilmesi ve güçlendirilmesine en üst düzeyde kayda değer katkı sunan sınırlı sayıdaki kişi ve kurumlara Japonya Hükümeti adına Japonya'nın Büyükelçisi ya da Başkonsolosu tarafından takdim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Japonya İstanbul Başkonsolosu resmi konutunda düzenlenen tevdi töreninde Prof. Dr. Tolga Özşen, ödülünü Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Ryoji Iwama'nın elinden aldığı ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Törende gerçekleştirdiği konuşmada Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Ryoji IWAMA, Prof. Dr. Tolga Özşen'in uzun yıllara dayanan Japonca öğretimi konusundaki çabalarına, Japonya araştırmalarına katkılarına ve kültürel faaliyetlerine vurgu yaptı. Iwama, Prof. Dr. Özşen'in sadece bir eğitimci değil, aynı zamanda iki toplum arasındaki kültürel dokuyu birbirine yakınlaştıran bir role sahip olduğunu ifade ederek, bu takdir ödülünün bir şükran göstergesi olduğunu belirtti. Ödül törenindeki konuşmasında bilimsel sorumluluk vurgusu yapan Prof. Dr. Tolga Özşen ise, ilk günkü heyecanını koruduğunu belirtti. Özşen; amatör bir ruh ve profesyonel bilinci birleştirerek, Japonya'yı tüm boyutlarıyla bilimsel bir zeminde anlamaya ve anlatmaya devam edeceğini dile getirdi."

Tören, katılımcılarla gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ve kokteyl ile sona erdi.

Kaynak: AA / Burak Akay
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki

Sabırlar taşıyor! Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a ilk tepki
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı

Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Yeni lidere Çin'den ilk yorum
Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti

Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor

Orta Doğu'daki savaş ülkenin kalbini de vurdu! Büyük kriz kapıda
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Yeni lidere Çin'den ilk yorum
Fatemiyoun Tugayı, Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil

Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler...