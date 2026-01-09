Prof. Dr. Şaban Sağlık, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Sağlık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sağlık, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafını seçen Sağlık, "Portre" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" karesine oy verdi.

Prof. Dr. Sağlık, "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" fotoğraflarını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Mustafa Kılıç'ın "Sürü" fotoğrafından yana kullanan Sağlık, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesini seçti.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak, saat 17.00'ye kadar devam edecek.