Prof. Dr. Sabahattin Zaim, İstanbul Üniversitesi'nde anıldı

İstanbul İktisatçılar Derneği tarafından düzenlenen anma töreninde İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Sabahattin Zaim'in eserlerinin ve akademik ahlakının önemine vurgu yaparak, üniversitenin ve toplumun gelişimindeki rolünü değindi.

İstanbul İktisatçılar Derneğince (İKDER), Prof. Dr. Sabahattin Zaim'i anmak amacıyla İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlük Doktora Salonu'nda tören düzenlendi.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, törende yaptığı konuşmada, İktisat Fakültesinin Sabahattin Zaim'in büyük çabalarıyla İstanbul Üniversitesi'nin hayatında çok önemli yer işgal etmiş bir fakülte olduğunu söyledi.

Zülfikar, Sabahattin Zaim'in bıraktığı duruş, üslup ve akademik ahlakın bugün Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun buluşmasında yer bulduğunu belirterek "Savaşı beraber yapmış bir ülkenin evlatları ne hikmetse birileri bir çizgi çekmiş 'Buradan öteye olanlar Kürt'tür, Kürtler Kürtçü olur, Kürtçü olanlar devlet düşmanıdır.' demiş. Birileri çıkmış 'Başını bağlayan, cumaya giden mürtecidir, mürteciler devlet düşmanıdır.' demiş. Savaşı beraber yaptık, beraber kazandık. Sevr'de başaramadıklarını bu yolla başarmaya çalışan bir anlayıştır bu." ifadelerini kullandı.

Eski Türkiye'nin artık olmadığını kaydeden Zülfikar, "Sorunları çözmek için yoğun çaba sarf eden ve bunu da bilim temelli çözmek için çaba gösteren bir Türkiye var. Anadolu'dan büyük şehirlerin yoluna koyulup evlatları için barınacak yer arayanlar yok. Artık her şehirde olan üniversite var. O her şehirde bilgiye ulaşmak, bu globalleşen dünyada her şekilde buna ulaşabilen ülke var ve bunun bereketini inşallah önümüzdeki yıllarda çok daha fazlasıyla göreceğiz." diye konuştu.

Zülfikar, Sabahattin Zaim Hoca'yı hayırla ve rahmetle andığını belirterek, "Milli bir ilim üretiminin evrensel bilim diliyle konuşabilen ama kökleri bu kültürde olan bir ismi anıyoruz. Ama bunun bir nostalji programı olarak kalmamasını önemsiyor, istirham ediyoruz. Tartışmaların, tebliğlerin, müzakerelerin araştırmacılar için yeni tez konularına, yeni projelere, hatta multidisipliner çok merkezli projelere, yeni sivil inisiyatiflere dönüşmesini arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

Anma törenine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Cüneyt Yenigün ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
