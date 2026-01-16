Haberler

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kibar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kibar, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraflara oy verdi. Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Kibar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" başlıklı fotoğraflarını seçen Kibar, "Haber" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" fotoğrafına oy verdi.

Kibar, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Emin Yoğurtcuoğlu'nun "Av ve avcı", "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karelerini tercih etti.

Prof. Dr. Kibar, emeği geçen AA çalışanlarını kutladı.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi

TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi

Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti

İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

N'Golo Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş

TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi

PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura

Jürgen Klopp'un Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay

