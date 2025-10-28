Prof. Dr. Özgür Sağlam Organik İlaç Kullanımını Tavsiye Ediyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, böceklerle mücadele konusunda kimyasal mücadele yerine organik ilacın kullanılmasını tavsiye etti.

Sağlam, AA muhabirine, tohumculuk sektörü ve tarımsal üretimde kimyasal kullanımını azaltması gerektiğini belirtti.

Böceklerle mücadelede kimyasalların tek çare olmadığını aktaran Sağlam, diatom toprağından geliştirilen böcek ve parazit öldürücü organik ilaçların da kullanılabileceğini aktardı.

Üreticilerin kimyasal kullanımını alışkanlık haline getirdiğini anlatan Sağlam,"Tarımsal mücadelede çoğunlukla kimyasallar kullanılıyor. Üreticilerimiz çeşitli kimyasallar kullanarak toprağını zehirliyor. Kimyasal kullanımından ziyade doğal yollarla mücadele etmeyi tercih etmeliyiz." dedi.

Sağlam, böceklerle mücadelede diatom toprağından geliştirilen organik ilaçların kullanılmasını gerektiğini, ürünün sıvı ve toz bazlı olarak ta geliştirildiğini belirtti.

Sağlam, organik ilaçlamayla üretilen ürünlerin daha sağlıklı ve zararsız olduğunu söyledi.

Diatomlu toprağın gıda maddelerinin üretiminde güvenle kullanılabileceğini belirten Sağlam, konuşmasına şöyle devam etti:

"Nohut, fasulye gibi ürünlere kiloda bir çay kaşığı dozunda uyguladığınızda dışarıdan bir böcek ürününüze bulaşmıyor, bulaşık ise içerisinden çıkan böcek artık bu ortamda gelişemiyor. Siz zararlıyı doğal bir yöntemle kontrol altına almış oluyorsunuz. Bu ürünleri biz tüketim öncesinde yıkamakta ve kaynatmaktayız. Bunun için herhangi bir kalıntı riski bulunmamakta çünkü tamamen doğal bir ürün."