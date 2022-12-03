Özgür Demirtaş'tan "Şakkadanak" Batıral'in paylaşımına sert tepki: Ayakkabısının bağcığı olamazsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "3 Aralık'ı bekleyin" sözleriyle duyurduğu "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantı İstanbul'da gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu programda partisinin vizyon belgesini açıkladı. Programla ilgili "Şakkadanak" çıkışıyla bilinin ekonomist Necmettin Batıral'den dikkat çeken bir paylaşımgeldi.

BATIRAL'İN PAYLAŞIMANA ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN TEPKİ

Batıral, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu'nun vizyon belgesini FETÖ'nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir" ifadelerini kullandı. Batıral'e tepki ise bir dönem beraber televizyonlara çıktığı ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi.

"AYAKKABISININ BAĞCIĞI OLAMAZSINIZ"

Batıral'e yine sosyal medya üzerinden yanıt veren Demirtaş, yaptığı paylaşımda, "Bi de bu. Necmettin bey yaşınıza saygımdan ve sizinle çıktığım TV yayınından ötürü şahsınıza yapılan saldırılardan rahatsız olduğum için ses çıkarmayayım diyorum ama YETER. Prof Dr. Daron Acemoğlu TC vatandaşıdır. Daron'un ayakkabısının bağcığı olamazsınız. Feci sinirlendim" ifadelerini kullandı.