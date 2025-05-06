Özel'e saldıran Tengioğlu için tutuklama talebi

Özgür Özel'e yumruk atan saldırganla ilgili yeni gelişme
Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu

Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: Şili Örneği

Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: Şili Örneği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Şili'deki 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin deprem dirençli kentler konusundaki eksikliklerini vurguladı ve bu konuda acil adımlar atılması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, " Şili'de meydana gelen 7.6 büyüklüğünde depremde ölen yok. Bizde daha küçük depremler bile binlerce insanımızın ölümüne sebep oluyor. Onlar ülkelerini deprem dirençli hale getirmiş. Biz ne zaman deprem dirençli kentlere sahip olacağız? Ne zaman deprem dirençli kentler talebinizi yerel ve merkezi yönetimlere duyurup bunun için çalışacaksınız? Yönetimlerimiz bile buna hazır hale gelmişken ne duruyoruz? Haydi deprem dirençli kentlere, insanımız ölmesin" dedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından "Halkıma uyarı" başlığıyla açıklama yaptı. Şili'de meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremde kimsenin ölmediğine dikkat çeken Görür'ün paylaşımı şöyle:

"Şili'de meydana gelen 7.6 büyüklüğünde depremde ölen yok. Bizde daha küçük depremler bile binlerce insanımızın ölümüne sebep oluyor. Onlar ülkelerini deprem dirençli hale getirmiş. Biz ne zaman deprem dirençli kentlere sahip olacağız? Ne zaman deprem dirençli kentler talebinizi yerel ve merkezi yönetimlere duyurup bunun için çalışacaksınız? Yoksa elimden ne gelir diye ülkenize sahip çıkmayacak mısınız? Yönetimlerimiz bile buna hazır hale gelmişken ne duruyoruz? Yoksa fay tartşmasına devam mı edeceğiz? Haydi deprem dirençli kentlere, insanımız ölmesin."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.