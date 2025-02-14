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Naci Görür'den Bursa için korkutan uyarı

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem riski taşıyan Bursa ile ilgili korkutan bir uyarıda bulundu. Görür, "Bursa'nın düzgün ovasal kesiminin zemini çürük, yeraltı suyu fazla ve yüzeye yakın, depremde en fazla hasar verebilecek nitelikte." dedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'yı depreme dirençli kent yapmaya konsantre olunması gerektiğini söyledi.

NACİ GÖRÜR'DEN "BURSA" AÇIKLAMASI

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür,, Bursa'da Osmangazi Belediyesince Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Bursa'nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Osmangazi" programında yaptığı konuşmada, Bursa'nın deprem dirençli bir şehir haline gelmesi için yerel yönetimlerin, merkezi hükümetle işbirliği halinde çalışması gerektiğini kaydetti.

Bilimsel yöntemlerle zihniyet değişimine maruz kalınması gerektiğini aktaran Görür, şöyle konuştu: "Bu yöntemleri ya kabul edersiniz ya etmezsiniz. Eğer bütün varlığınızla, düşüncenizle bunu kabul etmezseniz, bunların ön gördüğü kültürü özümsemezseniz bizim geleceğimiz her zaman problemli olacak demektir. Yani deprem olduğu zaman ağlayacağız, sızlayacağız, sevdiklerimizi toprağa gömeceğiz bir dahaki depreme kadar. Unutup gideceğiz tabi. Bir dahaki deprem ne zaman olursa aynı problem bir daha yaşanacak."

"BURSA'NIN ZEMİNİ ÇÜRÜK"

Deprem nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiğini, problemin nesilden nesile aktarıldığını vurgulayan Görür, 14 milyon yıldan bu yana Türkiye'de depremlerin olduğunu ve milyonlarca yıl boyunca depremlerin devam edeceğini dile getirdi. Bursa'yı tehdit eden fayların olduğunu belirten Görür, "Bursa'nın düzgün ovasal kesiminin zemini çürük, yeraltı suyu fazla ve yüzeye yakın, depremde en fazla hasar verebilecek nitelikte. Bu kenti deprem dirençli yapmaya konsantre olmalıyız." dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da yıllardır depremlerin olduğunu ve olmaya devam edeceğine işaret ederek, bu konuda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi. Konuşmanın ardından Aydın, Prof. Dr. Görür'e plaket takdim etti. Programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çekilen fotoğraflardan oluşan sergi de ziyarete açıldı.

Naci Görür'den Bursa için korkutan uyarı
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

saymadığın şehir kalmadı be adam

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Haber YorumlarıMustafa Kocak:

Bu adamda turkiyede uyarmadik yer bırakmadı

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Haber YorumlarıKaraMurat:

Buda bizim felaket tellalımız.

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Bu ne ya hergün felaket tellallığı

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