Prof. Dr. Mustafa Karataş, Çorum'da Regaib Kandili Programına katıldı

Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın Regaib Kandili dolayısıyla Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen programa İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve televizyon programcısı Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın konuşmacı olarak katıldığı belirtildi.

Programın Çorum Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu tarafından icra edilen tasavvuf musikisi konseriyle başladığı, ardından Karataş'ın Regaib Kandili'nin manevi anlamı ve önemine ilişkin değerlendirmede bulunduğu aktarılan açıklamada, gecenin sonunda Karataş'a Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından çiçek ve hediye takdim edildiği kaydedildi.

Programa AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, eski Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile vatandaşların katıldığı ifade edildi.