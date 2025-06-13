Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın Öncülüğünde Organ Nakli Kongresi Ankara'da Düzenlenecek

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Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, 5-7 Kasım 2025 tarihlerinde Kızılcahamam'da düzenlenecek MESOT 19. Kongresi ile tıp dünyasını bir araya getirecek. Kongre, organ naklinin 50. yılına özel bir anlam taşıyor.

(ANKARA) - Başkent Üniversitesi Kurucusu ve organ nakli alanında dünya çapında tanınan bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, bir kez daha tıp dünyasını Ankara'da bir araya getiriyor. Ortadoğu Organ Nakli Derneği'nin (MESOT) 19. Kongresi, Prof. Dr. Haberal'ın öncülüğünde ve ev sahipliğinde 5-7 Kasım 2025 tarihlerinde Kızılcahamam'daki Patalya Otel'de yapılacak.

Prof. Dr. Mehmet Haberal, 5-7 Kasım 2025'te Kızılcahamam'da düzenlenecek MESOT 19. Kongresi ile tıp dünyasını yeniden Ankara'da buluşturacak. Kongre, 35 ülkeden önde gelen bilim insanlarını ağırlayacak. Organizasyon, Türkiye'de yapılan ilk başarılı canlı vericili böbrek naklinin 50. yılına denk gelmesi ile de ayrı bir anlam ve önem taşıyor. 3 Kasım 1975 tarihinde, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde bir annenin 12 yaşındaki oğluna yapılan bu nakil, Türkiye'de organ bağışı ve nakil sürecinin başlangıç noktası olmuştu.

Prof. Dr. Haberal, bu tarihi operasyonun aynı zamanda milyonlarca kronik organ hastasına umut ışığı olduğunu vurgulayarak, "2025 MESOT Kongresi bizim için özel bir anlam taşımaktadır. Bu yıl, ülkemizde organ naklinin 50. yılını kutluyoruz" dedi. Haberal'ın kongre üyelerine gönderdiği İngilizce davet mektubu, The Tribune adlı haftalık Transplantasyon Dergisi'nin kapağında yayımlanarak uluslararası tıp camiasında geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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