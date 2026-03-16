Prof. Dr. İlber Ortaylı İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitiren tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, düzenlenen cenaze töreninin ardından tekbirler eşliğinde taşındığı Fatih Camisi haziresinde toprağa verildi.

Prof. Dr. Ortaylı için Fatih Camisinde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı Kazıcı, kardeşleri Enver, Emeldar ve Nuriye Ortaylı cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenazeye gelenler aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cenaze namazı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yetiştirdiği müstesna bir tarihçi, akademisyen ve yazarı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirterek, "İlber hocamız, toplumumuzun geniş bir kesimine tarih bilincini yerleştirmeyi başarmış, çok değerli bir bilim adamıydı. Kendisi elliden fazla eser yazmış, bu eserleriyle toplumun tarih konusunda bilinçli hale gelmesini sağlamıştır." dedi.

Ortaylı'nın sadece Ankara ve Galatasaray üniversitelerinde değil, yurt dışındaki birçok üniversitede de dersler verdiğini hatırlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Konferanslara katılarak Türk tarihçiliğini gururla temsil etmiştir. Uluslararası akademik çevreler tarafından da kabul görmüş bir insandı. Hem gelecek nesillere bilgilerini aktarmış hem de televizyon programlarıyla, eserleriyle tarihi sevdirmiş bir hocamızdı. Bu tarz değerli bilim insanları çok sık yetişmiyor. Ancak bu tarz isimler vefat ettikleri zaman hem eserleri hem fikirleri hem de topluma kazandırdıklarıyla bizlerde yaşamaya devam ediyor."

Bakan Ersoy, usta tarihçinin ilim dünyasına katkılarının ulusal ve uluslararası alanda da tescillendiğine dikkati çekerek, "Bütün bu kazandırdıkları 2006 yılında Lazio Ödülü'ne, 2007 yılında Puşkin Madalyası'na, 2017 yılında da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülerek teyit edilmişti." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak İlber Ortaylı'nın mirasını yaşatacaklarını vurgulayan Ersoy, "Bize düşen, bundan sonra toplumumuza kazandırmış olduğu bu kültüre ve hatırasına sahip çıkmak, bunu gelecek nesillere aktarmak olacaktır. Ben kendisine bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Başta ailesi olmak üzere öğrencilerine, tüm sevenlerine ve milletimize başsağlığı, sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun." diye konuştu.

"Büyük bir alimi, bu toprakların yetiştirdiği büyük bir değeri son yolculuğuna uğurluyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün çok büyük bir alimi, Türkiye'nin yetiştirdiği çok büyük bir değeri toprağa verdiklerini belirterek, ona son vazifelerini yapmaya geldiklerini söyledi.

Ortaylı'nın ilminden, büyük değerlerinden öğrenciliklerinden beri istifade ettiklerini ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Öğrencilik yıllarımızdan beri kendisinin kitaplarını okuduk, konferanslarını dinledik. Daha sonra bütün Türkiye televizyon programlarını dinledi, izledi kendisini. Tarihimizle barışmamızda, geçmişimizi tanımamızda, kimliğimizi tanımamızda öncülerin başındaydı. Türkiye'deki pek çok yanlışın düzeltilmesinde, milletimizin değerleriyle yeniden buluşmasında, önümüze çıkarılmış sahte tartışmaların, sahte birtakım tespitlerin bertaraf edilmesinde ve yerine doğruların koyulmasında çok büyük bir emeği vardır."

Çelik, Ortaylı'nın kelimenin tam anlamıyla alim, üstat ve vatan evladı olduğu kaydederek, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye karşı yapılan kara propagandalarda, özellikle Ermeni meselesiyle ilgili ilmiyle, irfanıyla son derece önemli bir duruş sergiledi. Memleketimizin değerlerinin korunmasında ilim temelinde, bilimsel temelde, evrensel düzeyde kabul görmüş çalışmalarıyla büyük değerler ortaya koydu. Bugün gerçekten çok üzgünüz. Büyük bir alimi, bu toprakların yetiştirdiği büyük bir değeri son yolculuğuna uğurluyoruz. Hep beraber, şehadet ettik ki iyi bilirdik. Mezarına Kırım'dan, Gelibolu'dan, Çanakkale'den gelen toprak hep beraber konuldu. Bu bile onun aslında ufkuna buradan edilen bir dua. Ufkuna buradan durulan bir selamdı."

Ortaylı'yı her kesimden insanın buluştuğu cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurladıklarını ifade eden Çelik, Ortaylı'ya rahmet diledi.

"Hayatı boyunca bu milletin geleneksel değerlerini, milli manevi değerlerini savundu"

İstanbul Valisi Davut Gül, İlber Ortaylı'nın Türkiye için, İstanbul için çok kıymetli bir insan olduğunu belirterek, yakınlarına başsağlığı diledi.

Ortaylı'nın eserleriyle, yetiştirdiği öğrencileriyle, bıraktığı sözleriyle, konuşmalarıyla yıllar boyunca tarih alanında konuşulmaya devam edeceğine inandığını kaydeden Gül, "Mekanı cennet, makamı ali olsun. Rabbim cennetinde buluştursun. Rabbim ailesine, kızına, yakınlarına sabır versin. Gördüğünüz gibi sevenleri hocamızı yalnız bırakmamış." diye konuştu.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, İlber Ortaylı'nın son 30 yıla damgasını vurmuş bir toplumsal aydın olduğunu söyledi.

Ortaylı'nın her alanda Türkiye'nin, Türk milletinin menfaatlerini koruduğunu ifade eden Afyoncu, "Ermeni meselesinde Türkiye'ye geri adım attırmak isteyenlerin, haksızlık yapmak isteyenlerin önünde duran isimlerin başında geliyordu. Her zaman hayatı boyunca bu milletin geleneksel değerlerini, milli manevi değerlerini savundu. Yazdığı kitaplar ve daha çok konuşmalarıyla da halkla tarihi barıştırdı." dedi.

Afyoncu, Ortaylı'nın dışarıdan huysuz, sevimli bir ihtiyar gibi gözüktüğünü ama çok hassas bir kalbi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Mesela en önemli şeylerden birisi. Sarayda görev yapmış on binlerce insan var. Cariyeler, ağalar. Mesela bunlar unutulmuştur. Nesepleri devam etmemiştir. Her cuma bunların ruhlarına dua ettirirdi, hayır yapardı. Çünkü, 'Bunlar sarayın asıl sahipleridir. Bunlar unutulmuştur oğlum, bunların kimsesi kalmamıştır.' derdi. Gerçekten de öyledir. O derecede hassas bir insandır. Ama en önemli şeylerden biri, her zaman bu milletin bir ferdi olmakla iftihar etti. Yani Türklüğüyle iftihar etti. Gençlerimizin en önemli alacakları şey odur. Yani biz Türklüğümüzle, dünyaya verdiğimiz huzur ve adaletle iftihar eden bir milletiz. İlber Hocanın izinde gitsinler yeter." ifadelerini kullandı."

"Türk tarihindeki bütünlüğü vurgulamıştır"

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz da Ortaylı'nın Türkiye'nin yetiştirdiği önemli tarihçilerden biri olduğunu vurgulayarak, "Özellikle toplumun farklı kesimlerinin, hem yaş hem meşrep hem de meslek olarak tarihiyle buluşmasında, tarihe ilgisinin artmasında çok önemli rolü olan bir isimdir. Bir yönüyle akademik çalışmaları güçlü bir isimdir, diğer yönüyle de popüler tarihçiliğin çok güçlü bir ismi olmayı başarmıştır. Eserleri ve fikirleri kadar yaşantısıyla da dikkati çeken bir isimdir." diye konuştu.

Yılmaz, Ortaylı'nın 1990'lı yıllarda Osmanlı tarihinin toplumda kabul görmesinde kilit bir rol üstlendiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sultan 2. Abdülhamid'le ve bu anlamdaki temel meselelerle ilgili uzlaşının sağlanamadığı bir dönemde, Osmanlı tarihinin toplumda kabul görmesinde çok önemli bir rolü olmuştur. Özellikle 'Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı tarihinin devamıdır.' tezinin reddedildiği ve aleyhtarının çok olduğu bir dönemde bu devamlılığı ve sürekliliği çok güçlü bir şekilde savunarak Türk tarihindeki bütünlüğü vurgulamıştır."

Ortaylı'nın vefatından sonra da eserleri, fikirleri ve yaşantısıyla konuşulup değerlendirilmeye devam edeceğine işaret eden Yılmaz, "Esas olan bu değerlendirmenin temel ölçülerinin, ilkelerinin, esaslarının iyi belirlenmesi, insaf ve ilim ölçüsünün dışarısına çıkmamasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"İlber hoca son dönemlerin yetiştirdiği en önemli insanlardandı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Ortaylı'nın Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı yaptığı dönemde kendisiyle birlikte çalışma şansı elde ettiğini belirterek, "Topkapı Sarayı'yla ilgili meselelerde bir araya geliyorduk. İlber hoca son dönemlerin yetiştirdiği en önemli insanlardandı." dedi.

Ortaylı'nın son derece donanımlı bir bilim insanı olduğuna dikkati çeken Demir, "Özellikle gençler açısından son derece önemli bir tarih bilincine sahipti. Yaşayan bir çınardı bizim için. Rabbim rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Ortaylı'nın Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir arada çok güzel bir şekilde nakşeden, topluma anlatan kıymetli bir isim olduğunu belirterek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Sanatçı Erol Evgin de Ortaylı'nın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, "Hepimizin, Türk milletinin başı sağ olsun. Gerçekten çok değerliydi İlber hocamız. Özgürce düşüncelerini ifade eden, bazen de şakayla karışık her türlü şeyi büyük bir bilgelikle bize anlatan, öğreten çok değerli bir dostumuzu, arkadaşımızı kaybettik." dedi.

Usta tarihçiyle en son bir yemek davetinde görüştüklerini aktaran Evgin, "Çok defa da bir araya gelseydik yine de ona olan duygularımızı, hasretimizi gideremezdik. Çok büyük bir kayıp." diye konuştu.

Oyuncu Erdal Özyağcılar, İlber Ortaylı'nın bilgi birikimiyle toplumun her kesimine ulaşabilen eşsiz bir isim olduğuna dikkati çekerek, "Bu kadar entelektüel olup insanların her tarafına, Muş'tan Van'dan Edirne'ye kadar hitap edebilen bir filozof, bir ermiş. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ortaylı'nın naaşı Fatih Camisi haziresine defnedildi

Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Emrullah Tuncel, tezkiye konuşmasında, İlber Ortaylı'nın telif ettiği eserlerin, yetiştirdiği talebelerin kendisi için dünya ve ahiret azığı olmasını, kıyamete kadar kapanmayan sadaka-i cariye hükmünde olmasını Cenabıhaktan niyaz ettiklerini söyledi.

Bugün Türkiye'ye tarih, akademi ve ilmi sahada çok şey katan Ortaylı'ya son vazifelerini yapmak için burada olduklarını kaydeden Tuncel, Ortaylı için yakınlarından helallik istedi.

Tuncel'in konuşmasının ardından Ortaylı için dualar edildi, bazı katılımcıların bu esnada gözyaşı döktüğü görüldü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, namazın ardından Ortaylı'nın Türk bayrağına sarılı tabutuna omuz verdi.

Ortaylı'nın naaşı, tekbirler ve dualar eşliğinde, omuzlarda taşındığı Fatih Camisi Haziresi'ne defnedildi.

Törene, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, tarihçi yazar Murat Bardakçı, bazı belediye başkanları, sanatçılar, akademisyenler, yazarlar, öğrenciler, siyaset ve spor dünyasından isimler ile Ortaylı'nın çok sayıda seveni ve vatandaşlar da katıldı

Öte yandan, Ortaylı'nın ailesinin yarın 10.00-20.00 saatleri arasında Divan İstanbul Otel'de taziyeleri kabul edeceği öğrenildi.