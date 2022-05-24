Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, NEVÜ'de konferans verdi - Haberler

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Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, NEVÜ'de konferans verdi

AA - Dilaver Can - Güncel
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Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, NEVÜ'de konferans verdi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) konferans verdi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) konferans verdi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İnsan bilgi midir?" konulu konferansa konuşmacı olarak Fazlıoğlu katıldı.

Bilgi ve bilgi felsefesi kavramlarını açıklayan Fazlıoğlu, insanın bilgi ile donatıldığı ölçüde insanlaştığını belirtti.

İnsanı, bilginin inşa ettiği, sürdürdüğü ve sonuçlandırdığı varlık olarak tanımlayan Fazlıoğlu, "Bilgi, doğrudan bizi insanlaştıran bir hadise." ifadesini kullandı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, programın ardından Fazlıoğlu'na teşekkür plaketi verdi.

Konferansa, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

AA / Dilaver Can - Güncel

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İhsan Fazlıoğlu, Öğretim Üyesi, İstanbul, Güncel, Haberler

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