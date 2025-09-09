Prof. Dr. Halit Yerebakan Diyarbakır'da Sağlık Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, Diyarbakır'da sağlık çalışanları, partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Sağlık Politikaları Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yerebakan, beraberindekilerle partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ve İl Başkanı Ömer İler'in katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Yerebakan, siyaseti yalnızca kürsüde değil, sahada, kapıdan kapıya ve gönülden gönüle yaptıklarını belirtti.

Yerebakan, "Biz buna 'şifa siyaseti' diyoruz. Önce dinlemek, sonra teşhis, nihayetinde kalıcı tedbir ve hizmet." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, teşkilat mensuplarının talepleri dinlendi, sağlık hizmetlerine erişim, insan kaynağı, altyapı ve koruyucu sağlık konuları ele alındı.

Daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Yerebakan, hekimler, hemşireler ve sağlık çalışanlarıyla görüştü.

Yerebakan, yakınlarının tedavisi için hastane bahçesinde bekleyen ve tedavi için hastaneye başvuran vatandaşlarla da görüşerek talep ve önerileri dinledi.

Prof. Dr. Yerebakan, "Sağlık, bina, cihaz ve kadronun ötesinde bir kültürdür. Kapısı açık, yolu kısa, dili şefkatli olmalıdır." dedi.

Daha sonra Diyarbakır Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak kentte yürütülen sağlık yatırımlarıyla ilgili bilgi alan Yerebakan, "Mevcut gücü büyütmek, erişimi hızlandırmak, umudu çoğaltmak için Diyarbakır'da birlikte çalışıyoruz. Gücümüzü milletimizin duasından alıyoruz." diye konuştu.

Merkez Sur ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Yerebakan, sağlık politikalarına ilişkin görüş ve önerileri dinledi.

Yerebakan, sahadan gelen her cümlenin doğru teşhisin anahtarı olduğunu ve doğru teşhis olmadan kalıcı çözümün olamayacağını belirtti.