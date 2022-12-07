Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'ndan Meclis'teki yumruklu kavgayla ilgili skandal paylaşım: Ellerin dert görmesin

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında çıkan kavgada AK Partili Zafer Işık'ın yumruklu saldırısına uğrayan İYİ Partili Hüseyin Örs adeta ölümden dönerken, yaşanan olayla ilgili yapılan bir paylaşım ise büyük tartışma yarattı. AK Partili Işık'ı attığı yumruk nedeniyle tebrik eden Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, attığı tweet'te "Adamın dibiymiş Zafer Işık, anlayana anladığı dilden konuşmuş. Bu bir ecdat geleneğidir, elleri dert görmesin" ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda çıkan tartışmada İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın yumruklu saldırısına uğradı. Yaşanan arbede sırasında Örs'ün başında açılma meydana gelirken, kalp problemi de bulunan İYİ Partili vekil hastanede yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATAN PAYLAŞIM

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bugün yaptığı açıklamada, Örs'ün yoğun bakımdan normal odaya çıkarıldığını duyururken sosyal medyada düşen bir paylaşım ise infial yarattı.

ÜNİVERSİTELERİ "FUHUŞ EVLERİNE" BENZETMİŞTİ

Katıldığı bir televizyon programında üniversiteleri "fuhuş evlerine" benzeten Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Meclis'teki kavgayla ilgili de skandal bir paylaşımda bulundu.

"ANLAYANA ANLADIĞI DİLDEN KONUŞMUŞ"

İYİ Partili Örs'ü hastanelik eden yumruğu atan AK Partili Zafer Işık'ı tebrik eden Prof. Dr. Sofuoğlu, "Adamın dibiymiş Zafer Işık. Anlayana anladığı dilden konuşmuş. Bu bir ecdat geleneğidir, elleri dert görmesin. Müslüman, yeri ve zamanına göre hareket etmesini iyi bilendir. Pısırıklar, Zafer Bey Kardeşimin bu adam gibi tavrını görsün de örnek alsın İnşaAllah..."