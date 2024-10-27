Üye Girişi
Haberler

Prof. Dr. Dursun Yıldırım Hayatını Kaybetti

Prof. Dr. Dursun Yıldırım Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk tarihi, kültürü ve dili üzerine önemli çalışmalar yapan Profesör Doktor Dursun Yıldırım, 78 yaşında vefat etti. Yıldırım, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Başkanlığı görevini üstlenmiş ve birçok akademik kurumda önemli görevlerde bulunmuştur.

(ANKARA) - Profesör Doktor Dursun Yıldırım 78 yaşında hayatını kaybetti. Yıldırım, Türk tarihi, kültürü ve diliyle ilgili çeşitli projeler yayınladı. Türkiye'nin birçok akademik kurumunda kurucu, idareci ve bilim insanı olarak görev yapan Yıldırım, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Başkanlığı'nı da yürüttü.

Türkiye'nin birçok akademik kurumunda kurucu, idareci ve bilim insanı olarak görev yapan Profesör Doktor Dursun Yıldırım hayatını kaybetti. Türk tarihi, kültürü ve diliyle ilgili çeşitli projeler yayınlayan Yıldırım, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Başkanlığı görevini de yaptı.

Dursun Yıldırım kimdir?

Profesör Doktor Dursun, 1946 yılında Rize'nin Kayabaşı köyünde dünyaya geldi. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Akademik kariyerine Hacettepe Üniversitesi'nde devam eden Yıldırım, burada Türk Halk Bilimi alanında doktora yaptı. 1975 yılında "Üniversite Doktoru" unvanını aldı. Aynı yıl, Amerika'nın Washington Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1980 yılında "Manas Destanı ve Köketay Hannıng Ertegüsi" adlı teziyle doçent unvanını elde etti. Türk kültürü ve folklor üzerine uluslararası konferanslara katıldı ve birçok bildiri sundu. 1993 ve 1994 yıllarında Türk Kurultayı'nın düzenleme kurulunda görev aldı. 1997'de Türk Dil Kurumu'na üye seçilen Yıldırım çeşitli eserler kaleme aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Dursun Yıldırım Kültür Sanat Eğitim Güncel

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törende önemli bir kişi eksik

 Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Adana'da korkutan deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi

 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı

CHP lideri gibi DEM Parti de aynı çağrıyı yaptı! Gözler şimdi Erdoğan'ın vereceği yanıtta
KKTC'de bebeklere su yerine saf alkol içirdiler: 1 bebek öldü

Bebeklere su yerine saf alkol içirdiler: 1 bebek öldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da doğan ve İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahı kimdir? Susam Sokağı karakterlerinden Büdü'nün en sevdiği sayı 6'yken Edi'nin en sevdiği sayı kaçtır? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol atan, en çok galibiyet alan ve en çok puan toplayan futbol takımı hangisidir? Tolstoy'un Anna Karenina adlı eseri hangi ifadeyle başlar? INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız gol attı mı? Maç özeti! Fenerbahçe- Bodrumspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Bodrumspor maç özeti! Hangi ikisi köpekgillerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! ADANA'DA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü ne? Kendisine bir şey uzatıldığında ''Onu buradan alabilmem için Dhalsim olmam lazım'' diyen biri hangi video oyun serisine gönderme yapmış olur? 28 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Mehmet Şef kime kaşık attı? MasterChef'te kim elendi? (27 Ekim)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.