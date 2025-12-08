Antalya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (4)

PROF. DR. DİPOVA: MAKSİMUM BEKLENTİ 5.2 BÜYÜKLÜĞÜ

Antalya bölgesindeki fay hatlarına yönelik bilimsel çalışmalar yapan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Nihat Dipova, kentte dün gece ve bugün gündüz saatlerinde yaşanan depremlerle ilgili konuştu. Prof. Dr. Dipova, 2017 yılında yayımlanan ' Antalya (Güneybatı Türkiye) bölgesindeki iki katmanlı fay sistemi için olasılıksal sismik tehlike değerlendirmesi' başlıklı makalesinde de konuya dikkat çekti.

ŞEHİR MERKEZİNİ ETKİLEYEN İKİ KAYNAK

Antalya şehir merkezini etkileyen iki katman halinde sismik kaynak olduğunu belirten Prof. Dr. Nihat Dipova, "Bunlardan biri karasal kaynaklar, diğeri de Körfez depremleri diye bildiğimiz dalma-batma zonu depremleri. Dün gece ve bugün öğle hissettiğimiz depremler karasal kaynak depremler. Körfez'deki dalma batma zonu ile ilgisi yok ama bölgesel tektonikte elbette hepsi birbiriyle ilintili ve kıtaların birbirine yaklaşması sonucu oluşan sismik kaynaklar bunlar" dedi.

Bu son iki depremin çok büyük bir fay üzerinde gerçekleşmiş depremler olmadığını dile getiren Prof. Dr. Dipova, "Kısa ve tali diyebileceğimiz faylar üzerinde gerçekleşti. Bu bizim daha önceki bir çalışmamızda, 2017'de yayımlamıştık. Orada açıkladığımız bir faydır bu. Kemer-Korkuteli arasında depremsellikler mevcut. Bunlar sadece karasal depremler, derin depremleri buraya koymadık. Sınırlı sayıda deprem olduğu için analiz kapasitesi de elbette sınırlı. Analizlerini de yaptık. Maksimum 5.2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz. Bu da Antalya şehir merkezinde hasar yapabilecek boyutta bir deprem değil. Arada belli bir mesafe de var. Ancak özellikle Kemer-Beldibi civarındaki oteller büyük ihtimalle daha fazla hissetmiştir. Hem yerleşim yerleri hem turistik tesisler daha fazla hissetmiştir. Antalya şehir merkezi için hasar yapıcı deprem üretebilecek bir kaynak değil" dedi.

Konyaaltı'ndaki depremle alakalı fayın hem kısa hem de deprem sayısı son derece sınırlı bir fay olduğunu kaydeden Prof. Dr. Dipova, "Sokaklara dökülecek kadar büyük bir deprem değil. Tabii ben bu konuyu bildiğim için birazcık rahatım ama şunu da eklemek isterim. Antalya'da bu depremi nasıl hissettik? Bunu sorduğunuz zaman mahallelerde çok farklı cevap alacaksınız. Liman mahallesinde, yani alüvyonun, suya doygun kilin çok kalın olduğu bölgede çok fazla hissedilmiş. Bunu biliyoruz. Ama Antalya'nın kaya zeminlerinde çok fazla hissedilmedi. Avizemiz sallandı. Bir miktar biz sallandık. Bununla yetindik. Hatta 13.22'de bir tane daha oldu. Ben laboratuvardaydım o sırada. Kapaklar hafif hareket etti. Çünkü kaya zemindeyiz. Ancak Antalya'nın suya doygun, yumuşak, killi zeminleri var. Buralarda çok daha fazla hissedildiğini biliyoruz. Eğer Kemer, Beldibi'nde sorarsanız, orada da daha fazla hissedildiğini duyacaksınız" diye konuştu.

DALMA BATMA ZONU 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETİR

Depremin, Liman Mahallesi'nde daha çok hissedildiğinin söylendiği, Antalya şehir merkezinde hasar yapacak bir deprem olmadığını belirten Prof. Dr. Dipova, saat 13.21'deki depremin ise dalma batma zonu üzerinde 95 kilometre derinde olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Dalma batma zonunda büyük depremler bekliyoruz. Oraya analiz ettiğimizde 7 büyüklüğüne kadar büyüklükler çıktı. Bu deprem de tekrar edeyim 5.2 ile sınırlı kalıyor. Biliyorsunuz 5.2 yüzeye yakın olduğu için tam fay üzerinde hasar yapabilir, küçük hasarlar yapabilir. Ancak Antalya şehir merkezini düşünürseniz epey bir mesafe var. O yüzden Antalya şehir merkezi için korkulacak bir durum yok. Antalya civarında asıl büyük deprem üretebilecek fayımız dalma batma zonu fayıdır. Bu Kıbrıs'ın Baf açıklarında başlar. Baf'ta da çok büyük depremler üretir. Sonra yine denizaltından, Finike denizaltı dağlarının güneyinden başlar dalmaya. Kuzeye doğru kama şeklinde Antalya'nın altına doğru dalar. Antalya'nın il merkezinin hizasına geldiğinde derinlik 90 kilometreyi bulur. O yüzden bu fay çok büyük deprem üretir. Ama biz hissetmiyoruz. Çünkü Antalya'nın hizasına geldiğinde, iz düşümüne geldiği zaman 90 kilometre aşağıda oluyor. Açıklarda olduğu zaman da yine 90 kilometre uzağımızda oluyor. Büyük deprem ama biz az hissediyoruz."

Mehmet ÇINAR/ANTALYA,