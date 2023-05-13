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Prof. Dr. Celal Şengör, 14 Mayıs seçimleri için rengini belli etti: Benim oyum Kılıçdaroğlu'na

Güncel Haberler

Ünlü jeofizikçi Prof. Dr. Celal Şengör, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili rengini belli etti. Oyunu Sinan Oğan'a vereceğine yönelik iddiaları yalanlayan Şengör, "Benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu'nadır. Başından beri de böyleydi. Bugün de bunu halkımıza ilan etmek isterim" dedi.

14 Mayıs seçimlerine saatler kala ünlü isimler bir bir oyunun rengini belli etmeye başladı. Bu isimlere son olarak ünlü jeofizikçi Prof. Dr. Celal Şengör de katıldı.

"YAPILAN DÜPEDÜZ AHLAKSIZLIKTIR"

Şengör, çektiği video ile oyunu Sinan Oğan'a vereceğine yönelik iddiaları yalanlayarak, "Sosyal medyada videolu bir açıklama paylaşan Şengör, "Cumhurbaşkanlığı seçimi için Sinan Oğan Bey'i desteklediğim konusunda, Ötüken Belediyesi adı altında, benim bilmediğim bir kaynak tarafından bir yayın yapılmış. Bunun gerçekle hiçbir alakası yoktur. Yapılan düpedüz ahlaksızlıktır." dedi.

"BENİM OYUM KILIÇDAROĞLU'NA"

Oyunu kime vereceğini de açıklayan Şengör, "Benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu'nadır. Başından beri de böyleydi. Bugün de bunu halkımıza ilan etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Celal Şengör Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

SEMİH YILDIZ:

bu adamın kılıçtaroğlu hakkındaki sözlerini bi dinleyin. yerden yere vuruyor ve şimdide ülkeyi teslim edecekmiş. gıda ile beslenmek gerek.

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MIHTAR:

"Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir öğle yemeği yedim. Yanından ayrılırken çok üzüntülü ayrıldım. Çok samimi söylüyorum size. Dedim Atatürk'ün partisinin başı buysa vah yazık bize. Gittik gürültüye."Gerçi şengör dışkısını yediğini söyleyen biri

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