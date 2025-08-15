Prof. Dr. Celal Kırca Din Görevlilerine Hitap Etti

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden emekli Prof. Dr. Celal Kırca, memleketi Giresun'un Espiye ilçesindeki din görevlileri ile bir araya geldi.

Kırca, Müftülük Toplantı Salonundaki etkinlikte yaptığı konuşmada, din görevlilerinin görev yaptığı yerde iz bırakması gerektiğini söyledi.

Verilen hizmetin karşılığının alınacağını belirten Kırca, "Ekerseniz biçersiniz, insan giderse eseri kalır, sel giderse kum kalır. Din görevlisinin emeklisi olmaz, rahmetlisi olur." dedi.

Kırca, din görevlisinin her yönüyle, örnek ve önder bir kişi olması gerektiğini sözlerine ekledi.