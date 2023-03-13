Prof. Dr. Barış Doster: Abd, Kovid 19'un Kaynağının İzini Sürme Konusunu Siyasileştiriyor

Türk akademisyen, ABD'nin Kovid-19'un kaynağının izini sürme konusunu siyasileştirdiğini belirtirken, sözde "laboratuvar sızıntısı" teorisinin gerçek veya bilimsel bir temele dayanmadığını ifade etti.

Türk akademisyen, ABD'nin Kovid-19'un kaynağının izini sürme konusunu siyasileştirdiğini belirtirken, sözde "laboratuvar sızıntısı" teorisinin gerçek veya bilimsel bir temele dayanmadığını ifade etti.

SES (Türkçe): PROF. DR. BARIŞ DOSTER, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi:

"Diplomatik ölçekte, ekonomik ölçekte, politik ölçekte, ideolojik ve entelektüel ölçekte Çin'e saldırıları olan ABD, salgın hastalık söz konusu olduğunda da bunu fırsat bildi.

Bu yaklaşımını medya üzerinden, akademi üzerinden düşünce kuruluşları üzerinden, istihbarat kanallarıyla yani ABD'nin etkili olduğu bütün mecralarla devreye soktu ve bu durum ilk olarak ABD'nin bilimden ne kadar koptuğunu gösteriyor. İkinci olarak, ABD'nin gerçeklikten ne kadar koptuğunu gösteriyor. Üçüncü olarak da, ABD'nin Çin'den ne kadar korktuğunu ve Çin'i ötekileştirmek, Çin'i düşmanlaştırmak, Çin'i şeytanlaştırmak, Çin'i itibarsızlaştırmak için neleri göze aldığını gösteriyor.

Aklı ve bilimi önceleyen insanların ABD'nin bu tarz saçmalamalarına itibar edeceğini ve prim vereceğini düşünmüyorum."

Çin, ABD'den Kovid-19'un kaynağının izini sürme konusunda yapılan siyasi manipülasyonu derhal durdurmasını bir kez daha isterken, ülkedeki şüpheli erken vaka verilerini gönüllü olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile paylaşma çağrısı yaptı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)