Prof. Dr. Barış Doster: ABD Demokrasisi Elitler İçin Bir Oyun

Türk akademisyen Prof. Dr. Barış Doster, ABD demokrasisinin elitler için bir oyundan fazlası olmadığını ve sadece bir avuç insanın çıkarına hizmet ettiğini belirtti.

Türk akademisyen Prof. Dr. Barış Doster, ABD demokrasisinin elitler için bir oyundan fazlası olmadığını ve sadece bir avuç insanın çıkarına hizmet ettiğini belirtti.

Marmara Üniversitesinde akademisyen olan Doster, ABD'de halkın ulusal yönetime katılma yetkisinin elinden alındığını söyledi.

Seçimlerden sonra halkın ihtiyaçları göz ardı edilirken, kamusal iktidar küçük bir azınlık tarafından gasp edildi.

SES 1 (Türkçe): Prof. Dr. BARIŞ DOSTER, Marmara Üniversitesi'nde Akademisyen:

"Vatandaşlarını sadece seçimden seçime dört yılda bir sandık başına toparlayabilen, onun dışında vatandaşın hiçbir zaman derdini sormayan, vatandaşı doğrudan çözüm sürecine katmayan bir demokrasi bence çok da matah, çok da anlamlı bir demokrasi değildir. O bağlamda ABD'deki seçmenin yüzde 20'sinin sadece kendisinin temsil edildiğini düşünmesi gayet doğal, hiç şaşırtıcı bir sonuç değil"

Pew Araştırma Merkezi'nin anketine göre, Amerikalıların sadece beşte biri hükümete güveniyor. Rakam, ABD tarihindeki en düşük seviyeye işaret ediyor.

ABD'nin bu hafta ikinci "Demokrasi Zirvesi"ne ev sahipliği yaptığını hatırlatan akademisyen, ABD'nin, kendi içinde büyüyen demokrasi açığını örtmeye kafa yormak yerine, ABD demokrasisini yayma çabalarını iki katına çıkardığını ve diğer ülkelerin içişlerine müdahale ettiğini kaydetti.

SES 2 (Türkçe): Prof. Dr. BARIŞ DOSTER, Marmara Üniversitesi'nde Akademisyen:

"ABD ne zaman demokrasi der ise, benim aklıma Vietnam gelir, benim aklıma Kore gelir. ABD ne zaman özgürlük der ise, benim aklıma Afganistan gelir, benim aklıma Irak gelir. ABD ne zaman insan hakları der ise, benim aklıma Latin Amerika'daki ABD destekli darbeler ve darbe girişimleri gelir"

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, İstanbul'dan bildiriyor.

(XHTV)