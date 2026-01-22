Adanalı Türk profesörün Amerikan Üreme Tıbbi Yüksek Direktörlüğü'ne uzanan başarı hikayesi

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Yale Üniversitesi'nde görev yapan Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Adanalı Prof. Dr. Bahar Uslu, yaptıkları çalışmalar nedeniyle dikkat çekerek Türkiye'de hukukun en yetkin kurumu Anayasa Mahkemesi'ne denk olan bir kurumda Amerikan Üreme Tıbbı Yüksek Direktörlüğü görevine getirildi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenciyken Londra'da burs kazanıp orada üreme tıbbı üzerine çeşitli çalışmalar yapan Prof. Dr. Bahar Uslu, ülkeye döndüğünde embriyoloji uzman hekimliğini tercih edip Van'da zorunlu hizmete başladı. Doğuda ilk tüp bebek laboratuvarlarının kurulmasına öncülük eden Uslu'nun o dönemlerde tıpta adı yeni duyulmakta olan branşı ile ilgili yazdığı kitaplar, üreme tıbbı otoritelerinin dikkatini çekti. Bunun üzerine Uslu, Yale Üniversitesi tarafından aldığı davetle Anadolu'da yapılan çalışmaları dünyaya tanıtmak amacıyla ABD'ye gitti.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE 'USLU YÖNTEMİ' ADIYLA LİTERATÜRE GİRDİ

ABD'de başlattığı proje kapsamında dünya genelinde 40 yıldır uygulanan yumurta sayma yöntemindeki yanlış ve eksiklikleri fark eden Türk doktor, geliştirdiği yeni uygulamayla 'Uslu Yöntemi' adıyla tıp literatürüne de girdi. Tüp bebekte ve menopoza girmek üzere olan kadınların yumurtalığındaki potansiyeli doğru ölçme metodunu bulan Prof. Dr. Bahar Uslu, bu kez Barselona'da üreme tıbbı otoritelerinin oluşturduğu bir gruba davet edildi.

DÜNYADA 'EMBRİYO HAKLARI' KONULU İLK YAYININI ÇIKARDI

ABD'de önemsenen ve lider olarak düşünülen tıpta, özellikle kendi branşında çok eksiklikler olduğunu fark eden Bahar Uslu, orada tıp tarihi, ahlaki ve etik değerlerin Türkiye'deki kadar kıymetli olmadığını gördü. Bunun üzerine Uslu bir de 'Embriyo hakları' diye dünyadaki ilk literatürü çıkardı. Bu yayın, tıp dünyasının çok dikkatini çekti. ABD'nin bir eyaleti olan Alabama'da o dönem 2 tüp bebek kliniği bu regülasyonların eksikliği nedeniyle arka arkaya kapatıldı.

ALABAMA'DA ÇALINAN EMBRİYOLAR DAVASINA BİLİRKİŞİLİK YAPTI

Merkezde bulunan ve korunması gereken embriyoları çocukları olmayan bir çiftin çalmak istemesiyle ilgili bir süreç yaşanmasıyla birlikte oradaki Anayasa Mahkemesi, embriyonun bir doku mu yoksa insan potansiyeli mi olduğuna karar veremedi. Mahkeme bunun üzerine, konuyla ilgili yayını bulunan Bahar Uslu'ya ulaştı. Uslu bu tür davalarda bilirkişi olarak görev yaptı. Böylelikle Donald Trump yönetimindeki hükümetin ilgisiyle karşılanan Uslu, ABD'de 'Üreme Tıbbı Yüksek Direktörü' oldu.

'BU GÖREVİ İLK TÜRK HEKİM OLARAK KABUL ETMİŞ OLDUM'

Türk Tıp Öğrencileri Birliği'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Prof. Dr. Bahar Uslu, memleketi Adana'ya yaptığı ziyarette yaşanan süreci Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Uslu, şöyle konuştu:

"Daha önce elinde tıbbi bir kılavuz olmadığından mahkeme, İncil'e dayanarak 'Embriyo Tanrı'nın yüzüdür o yüzden kıymetlidir' diye bir sonuç çıkarmaya çalışıyordu. Bende yayınımda embriyonun insan potansiyeli taşıdığı için kıymetli olduğunu hukuken anlatmıştım. Mahkemelerin bilirkişi olarak beni tayin etmesinden dolayı yayınlarım Trump hükümeti tarafından ilgi çekti. Bizim tıbbımızda 100 yıl önce Atamızın önderliğinde bir kanun yapılmış. Tababeti Şuabatı Tarzı İcrasına Dair Kanun adıyla yani 'Tıp Meslekleri Uygulamaları'na dair yasa çıkarılmış. Ben de ABD mahkemesine hukuksal anlamda tıptaki bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla örnek, Türk modeli olarak bunu sundum. Ardından Amerikan Üreme Tıbbı Yüksek Direktörlüğü görevine getirildim. Bu görevi ilk Türk hekim olarak kabul etmiş bulunuyorum. Türkiye'de hukukun en yetkin kurumu Anayasa Mahkemesi'ne denk olan ABD'de bir kurumda üreme tıbbı ile ilgili olarak regülasyonları ve kanunları hazırlama yetkisine sahip oldum."