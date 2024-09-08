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Prof. Dr. Asaf Ataseven Vefatının 16. Yılında Anıldı

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Doktor, akademisyen ve fikir insanı Prof. Dr. Asaf Ataseven'in vefatının 16. yılında anma programı düzenlendi. Programa doktor ve yazar Prof. Dr. Sefa Saygılı, gazeteci ve yazar Mehmet Nuri Yardım ve Ataseven'in sevenleri katıldı. Ataseven'in insanlara ve mesleğine vakfettiği, birçok hekim yetiştirdiği vurgulandı.

"Orucun Faydaları", "Din ve Tıp Açısından Domuz Eti" eserlerinin de aralarında bulunduğu eserler kaleme alan doktor, akademisyen ve fikir insanı Prof. Dr. Asaf Ataseven vefatının 16. yılında yad edildi.

Eyüpsultan'daki Yeni Dünya Vakfı'nda gerçekleştirilen anma programına, doktor ve yazar Prof. Dr. Sefa Saygılı ile gazeteci ve yazar Mehmet Nuri Yardım'ın yanı sıra Ataseven'in sevenleri ve arkadaşları katıldı.

Prof. Dr. Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ataseven'in kendini insanlara ve mesleğine vakfettiğini belirterek, "Vakıf Gureba Hastahanesi'nde yıllarca klinik şefliği daha sonra başhekimlik yapmış, büyük hizmetleri olmuş bir insan." dedi.

Ataseven'in çok fedakar ve öncü biri olduğunu dile getiren Saygılı, "Ömrü boyunca insanlara faydalı olmak için çalıştı. Aynı zamanda bir öğretim üyesiydi, çok sayıda asistan ve hekim yetiştirdi." ifadesini kullandı.

"Gerçek bir vakıf insanıydı, çok insan yetiştirdi"

Saygılı, Ataseven'in mesleğinin inceliklerini talebelerine severek öğrettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Onlara bilimi geliştirip insanlara yaymasını tavsiye ederdi. Gerçek bir vakıf insanıydı. Hekimliğinin yanı sıra çok insan yetiştirdi. Çokça talebesi vardı, hiçbir zaman mesleğinden kopmadı. Tıp fedakarlık isteyen sosyal bir meslek. İnsanlarla temas halinde olunan bir meslek. Bu anlamda tabiplerin insan yetiştirmesi gerek. Asaf Bey bu konuda örnek bir insandı."

Ataseven'in çok mütevazı bir kişiliğinin olduğunu aktaran Saygılı, "Başhekim olduğunda hayırlı olsun demek için ziyaretine gittim. Yanına vardığımda ellerini açarak ve yukarı bakarak 'Gururlanma başhekimim, senden büyük Allah var' demişti. Mütevazı olmaya, kibir ve gurura kapılmamaya, makamların geçici olduğunu unutmamaya özen gösterirdi." görüşünü paylaştı.

"Milli meselelerde düşüncelerini paylaşırdı"

Mehmet Nuri Yardım da Ataseven'in büyük bir hekim olduğu kadar fikir, dava ve gönül insanı da olduğunu belirterek, "1980'li yıllarda birçok milli kuruluşta görev almıştır. Buralarda toplantılara katılarak sohbetler verir, milli meselelerde düşüncelerini paylaşırdı. Kendisini sadece bir hekim olarak değil fikir, düşünce ve dava insanı olarak da görmemiz gerekiyor. Ömrünü bu millete, ümmete adamış hocaları unutmamalıyız. Yeni neslin böyle insanları okuması ve anlaması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Programın ardından Asaf Ataseven'in Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edilerek dualar edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Nuri Yardım Sefa Saygılı Sağlık Güncel

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