Prizrenfest'te Canlı Heykel Performansı Yoğun İlgi Gördü

Prizrenfest'te Canlı Heykel Performansı Yoğun İlgi Gördü
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Kosova'nın Prizren şehrinde düzenlenen Prizrenfest Açıkhava Tiyatro Festivali'nde, Kuzey Makedonya'nın 'Teatrosk' Tiyatro Prodüksiyonu sanatçıları canlı heykel performansı sergileyerek büyük ilgi topladı. Performans, tarihi Şadırvan Meydanı'nda gerçekleştirildi ve festival boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu sanatçıları tarafından sunulan canlı heykel performansı yoğun ilgi gördü.

Prizrenfest Açıkhava Tiyatro Festivali kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten gelen sanatçılar, vücutlarının tamamını boyayarak giydikleri kostümlerle saatlerce hareketsiz durdu.

Prizren'in tarihi Şadırvan Meydanı'ndaki performansa turistler, vatandaşlar ve özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Kuzey Makedonyalı sanatçıların sergilediği canlı heykel performansı, festivalin sona ereceği 28 Temmuz'a kadar sürecek.

Teatrosk, her yıl Üsküp'te düzenlediği Statuafest Canlı Heykel Festivali'nin yanı sıra performanslarını Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde sergiliyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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