Prizren Üniversitesi Rektörü Trakya Üniversitesi Rektörü ile görüştü

Prizren Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Mentor Alishani, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu'yla görüştü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Tabakoğlu'nu ziyaret eden Alishani'ye Prizren Üniversitesinden Prof. Dr. Avni Robaj ve Doç. Dr. Rifat Morina ile Kırcaali eski Belediye Başkanı Hasan Azis de eşlik etti.

Tabakoğlu, Prizren Üniversitesi heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki üniversite arasındaki güçlü iş birliğine değinen Tabakoğlu, "Prizren Üniversitesi ile ikili iş birlikleri yapmak ve bunları geliştirmek bizler için çok kıymetli. Eğitim ve bilimsel alanlarda yapılan iş birliklerinin yanı sıra sağlık ve kültürel alanlarda da ilişkilerimizi ileriye taşımak istiyoruz. Birçok alanda Prizren Üniversitesi ile iş birlikleri yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Alishani de iki üniversite arasındaki iş birliğini geliştirmek istediklerini kaydetti.

Rektörlükteki görüşmelerin ardından Prizren Üniversitesi heyeti ve Tabakoğlu, Sezer'i makamında ziyaret etti.

Sezer, iki üniversite arasındaki yapılacak iş birliklerine destek vereceklerini iletti.

Prizren heyeti daha sonra Sultan II. Bayezid Külliyesi Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesi ve İmaret Müzesi, Karaağaç Yerleşkesindeki Balkan Üniversiteler Birliği Müzesi, Doğa Tarihi Müzesi, İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi, Milli Mücadele ve Lozan Müzesi ile Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması'nı ziyaret etti.