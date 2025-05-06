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Prizren'de 15 Yaşındaki Şilan İçin Sessiz Anma Düzenlendi

Prizren'de 15 Yaşındaki Şilan İçin Sessiz Anma Düzenlendi
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Kosova'nın Prizren kentinde, babası tarafından öldürülen 15 yaşındaki Şilan Görenç için okulunda sessiz bir anma gerçekleştirildi. Okulun girişine konulan masada Şilan'ın fotoğrafı ve çiçeklerle birlikte 'Işıklar içinde uyu, seni unutmayacağız' notu yer aldı.

- Prizren'de babası tarafından öldürülen 15 yaşındaki Şilan'ın okulunda sessiz anma

PRİZREN - Kosova'nın Prizren kentinde sabah saatlerinde evinde babası tarafından katledilen 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Şilan Görenç için eğitim gördüğü Emin Duraku İlköğretim Okulu'nda sessiz bir anma gerçekleştirildi.

Kosova'nın Prizren şehrinde yerel saatle 06: 00 sıralarında Türk vatandaşı olduğu belirtilen bir baba, kızlarından birini bıçaklayarak öldürdü, eşini ve diğer kızını ise ağır şekilde yaralamıştı. Babası tarafından katledilen 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Şilan Görenç için eğitim gördüğü Emin Duraku İlköğretim Okulu'nda sessiz bir anma gerçekleştirildi. Okulun girişine yerleştirilen bir masanın üzerine Ş.G.'nin bir fotoğrafı ve çiçekler bırakıldı. Çiçeklerin arasına, öğrenciler ve öğretmenler tarafından yazılan "Işıklar içinde uyu, seni unutmayacağız-Emin Duraku" notu yerleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS TABAK - Güncel
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