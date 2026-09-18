Priştine'de Thaçi ve UÇK komutanlarının Lahey'deki mahkumiyetine protestolar sürüyor

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Eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin de aralarında bulunduğu Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarının Hollanda'nın Lahey kentindeki davada savaş suçlarından mahkum edilerek hapis cezalarına çarptırılmasını protesto amacıyla düzenlenen gösteriler, Kosova'nın başkenti Priştine'de devam ediyor.

UÇK Savaş Gazileri Örgütü tarafından Priştine'nin merkezindeki İskenderbey Meydanı'nda düzenlenen protestoya eski UÇK askerleri, gaziler, siyasetçiler ve binlerce vatandaş katıldı.

Lahey'de 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Jakup Krasniqi'nin oğlu Altin Krasniqi, etkinlikte yaptığı konuşmada, UÇK tarihinin yalnızca silaha sarılanların tarihi olmadığını, boyun eğmeyi kabul etmeyen bir halkın tarihi olduğunu söyledi.

Krasniqi, "Halkım, bize ne zaman haksızlık yapılsa ayağa kalktık, özgürlüğümüz reddedildiğinde, onurumuz reddedildiğinde, kendi topraklarımızda özgür yaşama hakkımız reddedildiğinde ayağa kalktık. Bugün yeniden ayakta durmalıyız. Nefretle değil, intikamla değil, argümanlarla, hukukla, onurla ve birlikle." diye konuştu.

UÇK Savaş Gazileri Örgütü Başkanı Hysni Gucati de mahkemeden UÇK'nin eski mensuplarına yönelik mahkumiyet kararını iptal etmesini talep ettiklerini belirterek, "Bugün mahkemeden bu kararı iptal etmesini ve 2 milyondan fazla Arnavutun kendi evlatlarını savunmak için ayağa kalkan bu halkın tamamını dikkate almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Hollanda'nın Lahey kentinde görülen davada karar 16 Eylül'de açıklandı. Mahkeme, Thaçi ve diğer UÇK komutanları Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi'yi 385 kişiye yönelik keyfi gözaltı, 49 kişiye yönelik kötü muamele, 303 kişiye yönelik işkence ve 96 kişiye yönelik cinayet dahil olmak üzere savaş suçlarından suçlu buldu.

Söz konusu suçlardan Thaçi ve Krasniqi 25'er yıl, Veseli 18 yıl ve Selimi 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki Özel Savcılık Lahey'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor.

Kosova'da 1998-2000 döneminde işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel Savcılık, 2019 başından bu yana UÇK'nin onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Lahey'de 3 Nisan 2023'ten beri tutuklu yargılanan UÇK komutanları, Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi hakkındaki ilk iddianame, 26 Ekim 2020'de onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, sanıkların cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri bildirilmişti.

Kosova Savaşı ve bağımsızlık süreci

1998-1999 döneminde yaşanan, NATO'nun Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik kara ve hava harekatıyla son bulan Kosova Savaşı'nda, çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, farklı etnik gruplara mensup 1 milyonun üzerinde Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

UÇK, Kosovalı Arnavutlar tarafından 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine karşı çıkmak ve Kosova'yı bağımsız ülke haline getirmek hedefiyle kuruldu.

Savaşın sona ermesinin ardından UÇK feshedildi ve komutan ile askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan, Kosova'yı halen "kendi toprağı" olarak görüyor.

Kaynak: AA