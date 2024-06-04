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Priştine'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

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Priştine'nin merkezinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti ve Gazze'de soykırımın durdurulmasını istedi. Feminist Düşünce ve Eylem Kolektifi grubu, Kosova hükümetinin Filistin konusundaki tavrını eleştirdi ve Filistin halkıyla dayanışma çağrısında bulundu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Priştine'nin merkezinde Başbakanlık binasının da bulunduğu İskender Bey Meydanı'nda toplanan bir grup, ellerinde Filistin bayrakları ve boyunlarına astıkları Filistin kefiyesi ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Göstericiler, "İsrail terör devletidir", "İsrail soykırımcı bir devlettir", "Filistin asla yalnız kalmayacaksın, Kosova seninle" sloganları atarak, Gazze'de soykırımın durdurulmasını istedi.

Gösteriyi organize eden "Feminist Düşünce ve Eylem Kolektifi" grubunun aktivistleri, attıkları sloganlarla Kosova hükümetinin Filistin konusundaki tavrını eleştirdi ve Filistin halkıyla dayanışma çağrısında bulundu.

Yaklaşık bir saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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