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Priştine'de 16. PriFest Uluslararası Film Festivali Başladı

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Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen PriFest Uluslararası Film Festivali, kırmızı halı geçişiyle başladı. Festivalde, Balkan filmleri kategorisi ana yarışma olarak belirlendi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de, bu yıl 16'ncısı düzenlenen PriFest Uluslararası Film Festivali başladı.

Priştine'deki Armata sinemasında kırmızı halı geçişiyle başlayan tören kapsamında yönetmen İsa Qosja'nın "Stork" isimli filmi gösterildi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şu anda ülkesinde sinema sektörüne her zamankinden daha fazla destek verildiğini söyledi.

PriFest'in Kosova'nın en önemli kültürel etkinliklerinden biri haline geldiğini belirten Kurti, "Bu başarı, organizatörlerin ve katılımcı olarak sizlerin ve bizlerin kararlılığının ve vizyonunun kanıtıdır." dedi.

Çağdaş İngiliz sinemasına ve Fransız sinemasının artan varlığına odaklanacak festivalin bu yılki ana yarışma kategorisi, 6 filmin aday olduğu "Balkan filmleri" kategorisi olacak.

Festivalde, kısa ve orta metrajlı filmlerin yanı sıra özel gösterimler, paneller ve konserler düzenlenecek.

Toplamda 20 filmin gösterileceği PriFest, 15 Eylül'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

Film Festivali Kültür Sanat Priştine Güncel kosova

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