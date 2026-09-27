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Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılında 13 gemi ve 2 denizaltı Boğaz'dan geçti

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Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılında 13 gemi ve 2 denizaltı Boğaz'dan geçti
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Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı 13 gemi ve 2 denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti. TCG İstanbul'un da yer aldığı korteji sahildeki vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı 13 gemi ve 2 denizaltılık kortej, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen geçişte, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul da yer aldı.

Beşiktaş'taki Barbaros Anıtı açıklarından geçen gemi, selamlama gerçekleştirdi.

Gemide görevli askerler, geçiş sırasında Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ne doğru selam durdu.

Kortejde, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG Salihreis, TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Kalkan, TCG Mızrak, TCG Rüzgar, TCG Karayel, TCG Akçay, TCG Enez, TCG Işın gemileri de yer aldı.

TCG Doğanay ve TCG 18 Mart denizaltıları da korteje eşlik etti.

Sahilde bulunan vatandaşlar etkinliği yoğun ilgiyle takip edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı'na ziyaret

Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında, Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ramazan Özoğul tarafından anıt özel defteri imzalandı.

Törende, kutlama mesajları da okundu.

Daha sonra protokol tarafından Barbaros Hayreddin Paşa'nın türbesi ziyaret edildi.

Türbe şeref defterinin de imzalandığı programda, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, protokol üyeleri ve vatandaşlar yer aldı.

Kaynak: AA
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