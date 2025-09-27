Preveze Deniz Zaferi'nin 487. Yıl Dönümünde Deniz Kuvvetleri Günü Kutlama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan kabule ilişkin açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti. Kabulde Bakan Yardımcısı Musa Heybet de yer aldı." ifadeleri yer aldı.