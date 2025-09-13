Haberler

Prens Harry, Kiev'de Rus Hava Saldırılarının Hasarını İnceledi

İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Prens Harry, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus hava saldırılarında hasar gören bir apartmanı ziyaret etti. Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı, Prens Harry'ye saldırıların yol açtığı yıkımı göstererek, uluslararası dayanışmanın önemine değindi.

İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry'nin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarda bulunduğu ve daha önce bir Rus hava saldırısında hasar gören apartmanı ziyaret ettiği bildirildi.

Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, dün Kiev'e gelen Prens Harry ile birlikte, Rus ordusunun daha önce hedef aldığı bir binada incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Tkaçenko, Prens Harry'ye Rus hava saldırılarının yol açtığı yıkımı gösterdiğini kaydederek, "Yılbaşından bu yana Ruslar, 12'si çocuk olmak üzere 137 Kievliyi öldürdü, 46'sı çocuk olmak üzere 700'den fazla kişi de yaraladı." ifadesini kullandı.

Prens Harry'ye ve Ukrayna'ya destek veren herkese teşekkür eden Tkaçenko, uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı.

