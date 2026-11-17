Prag'da iki yolcu treni çarpıştı, onlarca yolcunun çoğu hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çekya'nın başkenti Prag'da sabah saatlerinde Prag Merkez Tren İstasyonu yakınlarında iki yolcu treni çarpıştı; itfaiye yetkililerine göre büyük bölümü hafif olmak üzere onlarca yolcu yaralandı. Kaza sonrası bölgedeki demir yolu ulaşımı durduruldu.
Çekya'nın başkenti Prag'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu onlarca kişi yaralandı.
Radio Prague International'ın haberine göre, Prag Merkez Tren İstasyonu yakınlarında sabah saatlerinde iki yolcu treni çarpıştı.
İtfaiye yetkilileri, kazada büyük bölümü hafif, onlarca yolcunun yaralandığını bildirdi.
Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olayın ardından bölgedeki demir yolu ulaşımı durduruldu.
Çek Demir Yolları İdaresi, kaza nedeniyle uzun mesafeli trenlerin Prag'daki diğer istasyonlara yönlendirildiğini açıkladı.
Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.